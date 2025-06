Limão com Mel: Vocalistas falam sobre hits inesquecíveis Edson Lima e Adma Andrade conversaram com influenciador Bruno Santos nos bastidores de show TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h17 ) twitter

A banda Limão com Mel foi tema do bate-papo com o influenciador Bruno Santos, no último domingo (15), publicado nas redes sociais. Durante a conversa, os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade falaram sobre os sucessos que marcaram época e que seguem na boca do povo, relembrando histórias por trás de alguns dos maiores hits da trajetória do grupo.

Integrando a Limão com Mel desde 1996, Edson Lima começou destacando qual música mais o representa dentro da trajetória do grupo: “É difícil escolher, pois já vivi muitos momentos. Mas, pra mim, é “Um Sonho de Amor”. Essa música, até hoje, é um grande sucesso. Não precisa nem cantar… Gravei há 30 anos e ainda emociona o público”, disse.

Já Adma Andrade, que faz parte da Limão com Mel desde 2017, escolheu “Anjo Querubim” como sua favorita: “Eu sou fã da Limão com Mel desde muito cedo, desde a escola. E hoje tenho a sorte de cantar nos grandes palcos com Edson Lima, como aqui em Campina Grande,” relatou.

Edson Lima também fez questão de destacar a música que marcou a entrada de Adma na Limão com Mel: “”Última Lua” foi a música responsável pela chegada da Adma. Ela fala sobre uma história que, com certeza, todo mundo já viveu.”



‌



Em meio a tantos sucessos, outro momento chama atenção. Em entrevista recente à revista Billboard, a dupla comentou sobre a importância do São João para a carreira e explicou a escolha do repertório da Limão com Mel que embala o público nas tradicionais festas juninas pelo Brasil afora, principalmente no Nordeste: “O São João é muito gratificante na vida da gente. Além de cantar, a nossa história romântica também resgata a história do forró tradicional, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e mais”, disse Adma Andrade.

Em outro momento, Edson Lima destacou o forró romântico como chave principal do repertório da banda, que dá nome ao novo formato de show proposto pelo grupo: “Depois de tantos sucessos que a Limão com Mel teve em 30 anos, nós trouxemos as bandas que começaram junto com a gente no festival Playlist. São histórias marcantes — cada banda tem sua história — mas estavam praticamente adormecidas. Então, pensamos em nos unir e trouxemos as maiores bandas com as maiores canções pra perto da gente”, afirmou o cantor à Billboard.