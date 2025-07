Lizzo se junta a SZA em apresentação surpresa durante show em Paris Cantoras performam “IRL” pela primeira vez ao vivo na turnê The Grand National TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h38 ) twitter

Na última quarta-feira (16), Lizzo surpreendeu o público ao subir ao palco da The Grand National Tour, turnê conjunta de Kendrick Lamar e SZA, para uma participação especial. A cantora apresentou ao vivo, pela primeira vez, a faixa “IRL” (In Real Life), colaboração com SZA lançada no final de junho. A música integra a nova mixtape de Lizzo, intitulada “MY FACE HURTS FROM SMILING”, disponível desde o dia 27 daquele mês.

O momento inédito aconteceu durante o show realizado em Paris e marcou uma celebração da amizade e parceria artística entre as duas cantoras. Para registrar a ocasião, Lizzo compartilhou em seu perfil no Instagram um trecho da apresentação, onde as duas aparecem no palco do estádio lotado.

Ao publicar o vídeo, Lizzo expressou seu entusiasmo e gratidão por dividir esse momento com a amiga, além de fazer uma brincadeira com o título da faixa que cantaram juntas:

“BAD B—H… NA VIDA REAL @sza !!!!! Obrigada por me deixar rebolar no seu palco #nívelestádio”

Desde o lançamento, a faixa “IRL” já conquistou mais de 2,6 milhões de reproduções no Spotify, e o áudio oficial no YouTube acumula mais de 135 mil visualizações. A turnê The Grand National continua em curso, e a próxima parada da dupla SZA e Kendrick será em Cardiff, no País de Gales, neste sábado (19).

Além da colaboração nos palcos e nos estúdios, Lizzo e SZA compartilham uma forte amizade fora dos holofotes. Em entrevista recente à Billboard, Lizzo falou sobre o vínculo profundo entre elas, destacando a frequência com que se comunicam e o apoio mútuo em momentos difíceis.

Ao comentar sobre como a amiga está sempre disponível para apoiá-la, mesmo nos momentos mais delicados, Lizzo revelou:

“Ela é uma das únicas pessoas para quem posso mandar mensagem às 3 da manhã, quando estou em colapso. Ela recebe uma mensagem super pesada e responde: ‘Nossa. Você está bem?’”

A cantora também refletiu sobre a importância de ter ao lado alguém que a conhece há muito tempo e compreende os desafios únicos da fama e da vida artística. Para ela, essa conexão é rara e valiosa:

“Eu realmente a valorizo, porque ela entende — e acho que é muito difícil ter alguém na sua vida que realmente se importa com você, que te conhece há muito tempo e que também entende o mundo em que você vive. Acho que isso é o que mais valorizo nela. Ela me entende.”