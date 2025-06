Lizzo surpreende fãs com anúncio de nova mixtape Cantora revelou a novidade de surpresa nas redes sociais TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 16h58 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h58 ) twitter

Na tarde desta terça-feira (24), a cantora norte-americana Lizzo divulgou seu mais novo projeto. Intitulada “MY FACE HURTS FROM SMILING”, a mixtape tem data de lançamento marcada para a próxima sexta-feira (27). Este é o primeiro trabalho da artista desde o álbum “Special”, lançado em 2022.

O disco contará com 13 faixas e incluirá participações da rapper Doja Cat e da cantora SZA. Vencedora do Grammy de Record of the Year por “About Damn Time”, Lizzo apareceu recentemente para comentar algumas novidades de sua vida, como sua perda de peso. Em entrevista ao podcast da influenciadora Trisha Paytas, ela falou sobre o processo:

“Sinto que trabalhei muito, muito mesmo, e fui muito intencional com o que fiz com o meu corpo (…) Então, quando recebo elogios… eu realmente aceito. Não levo isso de uma forma estranha, porque me esforcei pra isso.”

A nova colaboração entre Lizzo e SZA marca a segunda vez que as artistas se unem em uma faixa. Elas já trabalharam juntas na música “Special”, presente no segundo álbum de Lizzo, “Cuz I Love You” (2019). Além de parceiras musicais, as duas mantêm uma forte amizade, algo que nunca fizeram questão de esconder. Em entrevista à Popsugar, em 2021, SZA falou sobre essa relação:

“Nunca sinto que preciso ser outra pessoa ao seu redor, nunca. (…) Posso ir [para a casa dela] e falar aleatoriamente sobre qualquer coisa… Ela me faz sentir segura. Eu amo o fato de sermos pessoas completamente diferentes, e nós vibramos e nos divertimos de maneiras completamente diferentes.”

Por outro lado, em entrevista à Billboard, Lizzo comentou sobre a conexão das duas e como a amizade vai muito além da música:

“Sempre fomos amigas, e isso é algo sagrado para mim nesta indústria. Tivemos um período em que estávamos apenas nos conectando no estúdio, comendo macarrão e bebendo.”