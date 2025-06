Lola Young anuncia seu 4° álbum de estúdio

Na última quarta-feira (18), a cantora britânica Lola Young anunciou seu quarto álbum de estúdio. Intitulado I’m Only F**king Myself, o novo projeto tem lançamento marcado para 19 de setembro. A artista ganhou notoriedade recentemente pela repercussão do single Messy e pela participação no álbum CHROMAKOPIA (2024), de Tyler, The Creator, na faixa Like Him, que também se tornou viral.

O anúncio surge após a aclamação do projeto This Wasn’t Meant For You Anyway (2024), que recebeu nota 91 no agregador Metacritic, baseada em avaliações de quatro veículos especializados.

Ainda não há informações sobre a sonoridade e os colaboradores do novo trabalho, mas a expectativa é de que o projeto mantenha a estética de indie rock e indie pop presente em seus lançamentos mais recentes. Aproveitando o bom momento na carreira, Lola Young vem consolidando seu nome tanto no Reino Unido quanto no cenário internacional. Em publicação no Instagram, a cantora detalhou sua abordagem no álbum:

“Minha ode à autossabotagem, minha chance de me puxar de volta da beira da derrota.”

Até o momento, Lola Young divulgou apenas uma das faixas do disco. A música One Thing teve bom desempenho nos charts britânicos, alcançando a 19ª posição no UK Charts, além de figurar na Billboard Bubbling Under, parada que lista as músicas que estão prestes a entrar no Top 100 da Billboard.

A faixa mistura R&B contemporâneo, pop alternativo e dance pop. Divertida e irreverente, aborda desejos e prazeres dentro de uma relação. No anúncio do clipe, dirigido por Dave Meyers, a artista falou sobre suas intenções com a faixa e sua satisfação com o resultado:

“@davemeyers, você é um gênio da vida real. Obrigada por confiar em mim e na minha visão de reverter estereótipos e papéis de gênero, e por acreditar nessa música.

Queria destacar que a personalidade de uma mulher pode ser sexy, divertida, livre, irreverente e autodepreciativa — tudo ao mesmo tempo. Esse clipe é tudo o que eu queria que fosse e ainda mais. É quase como se um alter ego meu tivesse sido jogado em um universo alternativo, onde tenho caras fortões puxando minhas tranças… que garota de sorte eu sou!!!”

Além do novo álbum, Lola Young também anunciou datas de sua turnê na América do Norte. As apresentações começam no dia 1º de novembro, em Toronto, no Canadá, e se encerram no dia 6 de dezembro, em Los Angeles.

how long will it take to walk a mile? (interlude)

FCK EVERYONE*

One Thing

d£aler

SPIDERS

Penny Out of Nothing

Walk All Over You

Post Sex Clarity

SAD SOB STORY! 🙂

CAN WE IGNORE IT? 🙁

why do I feel better when i hurt you?

Not Like That Anymore

who fcking cares?*

ur an absolute c word (interlude)