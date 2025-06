Lorde divulga prévia de música na contagem regressiva para “Virgin” Prévia foi revelada no Spotify como parte da campanha de lançamento do disco TMJ Brazil|Do R7 10/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorde divulga prévia de música na contagem regressiva para “Virgin” TMJ Brazil

A cantora neozelandesa Lorde entusiasmou ainda mais seus fãs na manhã desta terça-feira (10). A artista liberou, na página de pré-save de seu álbum Virgin, um trecho de uma listening party promovida por ela e sua equipe em Londres, no último dia 7. Embora a prévia não contenha o áudio da faixa, o registro do momento foi suficiente para aumentar a expectativa do público. No vídeo, Lorde e seus convidados aparecem visivelmente envolvidos enquanto escutam e dançam uma das novas músicas.

A divulgação do evento foi feita via lista de transmissão no WhatsApp. Na mensagem, Lorde escreveu:

“Londres, eu estou aqui e estou morrendo de vontade de te ver. Vamos nos encontrar hoje à noite? Me avise se você topar! (Nós vamos mandar um convite se você for selecionado. Somente para residentes do Reino Unido e maiores de 18 anos).”

A versão com áudio não foi disponibilizada no Spotify, mas o momento foi gravado e descrito por fãs presentes no evento. Durante a divulgação, Lorde aproveitou para demonstrar carinho por seus admiradores e agradeceu pelo apoio contínuo, mesmo após um longo período sem lançamentos. Em mensagem emocionante, disse:

‌



“Sou tão grata por vocês permanecerem comigo. Sei que não é fácil. Sei que demora muito para eu ‘cozinhar’ esses pequenos capítulos. Mas nunca estive tão orgulhosa de algo em toda a minha vida.”

Virgin tem lançamento marcado para o dia 26 de junho e já conta com os singles “What Was That” e “Man of the Year”, divulgados antes do álbum completo. Neste novo projeto, a cantora de “Royals” optou por novos colaboradores, encerrando momentaneamente sua parceria de longa data com o produtor Jack Antonoff.

‌



Entre os nomes envolvidos no sucessor de Solar Power estão Dan Nigro (conhecido por seus trabalhos com Olivia Rodrigo e Chappell Roan), Jim-E Stack (produtor de Caroline Polachek e Bon Iver), Devonté Hynes, Fabiana Palladino, Buddy Ross e Andrew Aged.

Desde o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Solar Power, em 20 de agosto de 2021, Lorde manteve-se reclusa, evitando aparições públicas e vivendo de forma mais reservada na Nova Zelândia. Enquanto os fãs aguardavam ansiosamente por um novo projeto, havia poucas pistas sobre possíveis novidades durante esse período.

‌



A expectativa começou a mudar com o lançamento do álbum brat (2024), de Charli XCX, que trouxe a faixa “Girl, so confusing”. Fãs de ambas as artistas notaram semelhanças entre a letra da música e a possível relação entre Charli e Lorde, especialmente nos versos: “As pessoas dizem que somos parecidas / Elas dizem que temos o mesmo cabelo”, sugerindo uma comparação física entre as cantoras, e “Você adora escrever poemas / Mas eu adoro dar festas / Acho que você deveria vir à minha festa / E colocar suas mãos para cima”, interpretado como uma referência aos estilos distintos de composição das duas.

As especulações culminaram no lançamento de um remix da faixa, agora em colaboração com Lorde, lançado em 21 de junho de 2024. A nova versão responde às inseguranças de Charli e oferece um raro vislumbre sobre o período de silêncio da neozelandesa. Em seu verso, Lorde revela:

“Você sempre dizia: ‘Vamos sair’ / Mas depois eu cancelava de última hora / Eu estava tão perdida na minha cabeça / E com tanto medo de aparecer nas fotos / Porque nos últimos anos / Estive em guerra com meu corpo / Tentei ficar sem comer para emagrecer / E depois ganhei todo o peso de volta/Eu estava presa ao ódio/E sua vida sempre pareceu tão incrível/Nunca pensei nem por um segundo que Minha voz estava na sua cabeça”

Esse trecho se tornou um prelúdio dos temas que serão explorados no novo trabalho da compositora. Em Virgin, a artista promete refletir sobre esse período de sua vida, seu último término, além de abordar sua relação com o gênero e as emoções.