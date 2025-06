Lorde divulga último single antes do lançamento de seu quarto álbum Canção encerra a sequência de lançamentos que precedem o álbum TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorde divulga último single antes do lançamento de seu quarto álbum TMJ Brazil

Na madrugada desta sexta-feira (19), a cantora Lorde lançou o último single antes da chegada de Virgin. A faixa Hammer abre a lista de músicas do novo álbum da artista neozelandesa. Ela se junta aos já lançados What Was That e Man of the Year, divulgados anteriormente como prévias do projeto completo.

Hammer traz uma proposta diferente dos últimos lançamentos de Lorde. A música aposta em referências ao eletropop e se destaca pela experimentação com sintetizadores e uma produção mais industrial, fugindo das semelhanças com os singles anteriores, que possuem uma sonoridade mais cadenciada. A canção revela um novo lado da artista, que busca ampliar e diversificar seu repertório sonoro.

A produção ficou por conta de Jim-E Stack, novo parceiro musical de Lorde. Ele é conhecido por trabalhos em álbuns aclamados como Desire, I Want to Turn Into You (2023), de Caroline Polachek; SABLE, SABLE (2025), do Bon Iver; e My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023), de Lola Young. Sobre a parceria, a cantora elogiou o produtor em entrevista à BBC Radio 6:

“Foi muito legal trabalhar com ele, porque nós dois realmente compartilhamos esse amor por bateria, tipo programação de bateria… Ele é um pouco como eu nesse sentido, tipo… vamos cortar tudo que impeça isso de ser um hit gigantesco”, disse a intérprete de Royals ao apresentador Nick Grimshaw.

‌



Ao anunciar o novo single, Lorde compartilhou uma carta em seu site e redes sociais, descrevendo as sensações e experiências que deram origem à faixa. Na publicação, ela define Hammer assim:

“Joias mágicas. Nove luas. Larry, o homem dos pombos. Flertar com o cara da MNZ. Ovulação. Sol de primavera, frio e brilhante. Imensa gratidão por estar viva. Trançando com a linguagem. O sintetizador granular do Buddy. Logic aberto no avião. Grande virada em Londres. Primeira música enviada para mixagem. Sempre faixa 1. O som do meu renascimento.”

‌



O álbum Virgin tem lançamento marcado para a próxima sexta-feira (27) e contará com oito faixas inéditas. Em entrevista à Rolling Stone, a cantora confidenciou seu desejo em relação ao projeto:

“Eu queria o tipo de música que funcione no corpo, e não no cérebro. Eu pensei: ‘Eles sabem que você é inteligente, você não precisa provar isso o tempo todo. Você pode simplesmente fazer algo que faça seu corpo sentir algo superintenso’.”

‌



Na mesma entrevista com Nick Grimshaw, Lorde comentou sobre o uso de suas músicas em vídeos produzidos no TikTok. A artista falou sobre como o aplicativo a aproximou do público e proporcionou novas formas de enxergar sua própria arte:

“Tô realmente tentando compartilhar um pouco mais, de um jeito meio caótico e bagunçado dessa vez… Sinceramente, tô obcecada pelo TikTok. Nunca achei que fosse dizer isso. Mas eu amo ver esses vídeos incríveis que as pessoas fazem. Fico muito emocionada.”

A fala faz referência a uma declaração dada em 2023, durante entrevista ao programa de rádio australiano Smallzy’s Surgery, quando Lorde afirmou que não via sentido na plataforma:

“Ah, sabe, eu devo ser uma das únicas millennials que não tem TikTok. Eu não tenho um fake, não stalkeio. Eu acho tão legal e criativo, mas eu consigo sentir meu cérebro apodrecendo quando eu uso.”

Atualmente, a conta oficial da cantora no aplicativo já soma quase 600 mil seguidores.