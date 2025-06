Lorde fala sobre transtornos alimentares e busca por autenticidade em nova fase Cantora neozelandesa desabafa em entrevista a Zane Lowe e revela bastidores emocionais por trás do novo álbum Virgin, que chega nesta... TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h37 ) twitter

Nesta quinta-feira (26), a cantora neozelandesa Lorde concedeu uma entrevista ao renomado apresentador Zane Lowe, na plataforma de streaming Apple Music. A conversa foi além da divulgação de seu quarto álbum de estúdio, “Virgin”: juntos, Zane e Lorde abordaram momentos marcantes da vida da artista e as inspirações que nortearam o novo projeto.

Entre os temas discutidos, Lorde abriu o coração ao falar sobre os transtornos alimentares com os quais conviveu por um longo período. A cantora refletiu sobre como isso afetava sua rotina e distorcia sua percepção sobre si mesma. O tema já havia sido brevemente abordado no remix de “Girl, So Confusing”, faixa lançada em colaboração com a britânica Charli xcx.

“Eu pensava: ‘Por que estou nesse papel? Qual é a forma de estar nesse lugar que realmente faz sentido pra mim e é saudável pra mim?’ Lembro de acordar um dia e pensar: ‘Eu não posso mais fazer isso. Não posso ir dormir pensando em tudo que comi no dia e acordar preocupada com todas as merdas que vou comer.’ Isso me roubava completamente toda a minha energia vital e criatividade.”

Lorde também comentou sobre a dificuldade em conciliar sua identidade como artista com sua vida pessoal, especialmente quando retorna à Nova Zelândia, seu país natal:

“Quando estou no estúdio ou nos Estados Unidos, sou uma artista. Quando volto para casa, na Nova Zelândia, não sou uma artista, e desligo essa parte de mim. É impossível, obviamente.”

A cantora relembrou ainda a era do álbum “Solar Power” (2021) e explicou como utilizou a criatividade naquele momento para tentar reconciliar essas duas versões de si mesma:

“Não foi uma sensação boa. E eu percebi agora — e isso tem a ver com essa busca pela versão mais pura de si mesma… — que a versão mais pura de mim é famosa no mundo. Só que talvez ela esteja em um jardim, vivendo uma morte do ego no meio da noite, depois de uma dose heróica.”

O novo álbum marca o retorno de Lorde após o lançamento de Solar Power em 2021. O registro será disponibilizado nas plataformas à meia-noite desta sexta-feira (27).

Há expectativa de que a cantora realize uma apresentação surpresa no festival Glastonbury, que acontece no mesmo fim de semana.