Lorde revela bastidores íntimos e curiosidades do álbum Virgin Cantora publicou confissões sobre composições, cortes de última hora e o impacto emocional de algumas faixas. TMJ Brazil|Do R7 30/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h17 )

Nesta segunda-feira (30), a cantora Lorde usou sua conta no Instagram para compartilhar curiosidades sobre a produção de seu quarto álbum de estúdio, “Virgin”. Lançado na última sexta-feira (27), o disco tem sido amplamente aclamado pela crítica. Atualmente, “Virgin” possui nota 84 no agregador de críticas Metacritic, com 15 avaliações contabilizadas até o momento.

A série de confissões começou com Lorde comentando sobre a faixa de encerramento do álbum. Em sua publicação, ela revelou que “David” foi a primeira música a começar a ser produzida e a penúltima a ser finalizada. A canção aborda o encerramento de relacionamentos e traz um tom melancólico que ressoa com o clima do disco.

Em seguida, a artista comentou sobre o processo de criação das últimas músicas do projeto. Ela revelou que “ClearBlue” foi a última faixa a entrar em produção, enquanto “Broken Glass” foi a última a ser finalizada.

Lorde também compartilhou qual canção mais mexeu com suas emoções durante o processo criativo. Segundo ela, “Favorite Daughter” foi a faixa mais dolorosa de compor, produzir e cantar:

‌



“Foi um processo difícil em todos os sentidos — desde a escrita até a gravação. Foi doloroso mesmo.”

A cantora ainda comentou sobre os cortes feitos de última hora e instigou os fãs ao revelar a existência de faixas não lançadas, que podem ser disponibilizadas futuramente:

‌



“Cortamos uma música de última hora porque achei que ela diluía a visão! Era uma das minhas favoritas, que escrevi com a Fabi. Tem algumas B-sides muito boas dando sopa, na real.”

Outro ponto abordado por Lorde foi o uso do sample da faixa “Morning Love”, do cantor Dexter Dapp, presente na música “Current Affairs”. Segundo ela, essa ideia já existia há anos e se encaixou perfeitamente no conceito da canção:

‌



“Tinha sonhos de samplear Morning Love há tipo 8 anos. Ela é tão sexy e nebulosa pra mim, e eu amava o contraste com a guitarra super orgânica e frágil. Por acaso, estava na mesma tonalidade exata — era pra ser.”

A artista também comentou sobre seu processo criativo noturno, revelando que sofreu com insônia durante o desenvolvimento do álbum:

“Tive uma insônia constante, constante, fazendo esse álbum. Escrevi a maioria das letras de Favorite Daughter, o primeiro verso de Current Affairs, ClearBlue e o segundo verso de David logo antes do amanhecer.”

Para encerrar a série de revelações, Lorde destacou seus momentos sonoros favoritos do disco e traçou um paralelo com “Pure Heroine”, seu álbum de estreia:

“Meu som favorito no álbum é empate entre o tremolo rasgado + o vocal gelado no final de David e o começo de Hammer. As pessoas sempre achavam que o começo e o fim conectados de Pure Heroine tinham sido intencionais; não foram — mas começar e terminar Virgin na fonte foi <3.”