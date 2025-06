Lorde revela duração das músicas de seu novo álbum Revelação aumenta ansiedade dos fãs para lançamento do disco TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h17 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (16), a cantora neozelandesa Lorde divulgou a duração das faixas de seu quarto álbum de estúdio, Virgin. As informações foram disponibilizadas por meio do Spotify. Com lançamento marcado para sexta-feira (27), o disco é o primeiro trabalho da artista desde Solar Power, de 2021.

O projeto conta com 11 faixas, totalizando 34 minutos e 51 segundos de duração. A música mais longa é Shapeshifter, com 4 minutos e 17 segundos, enquanto a mais curta é Clearblue, com 1 minuto e 57 segundos. Confira a duração de cada faixa:

Hammer (3:13)

What Was That (3:29)

‌



Shapeshifter (4:17)

Man of the Year (3:00)

‌



Favourite Daughter (3:28)

Current Affairs (3:18)

‌



Clearblue (1:57)

GRWM (2:35)

Broken Glass (3:14)

If She Could See Me Now (2:56)

David (3:24)

Virgin será o álbum mais curto da carreira de Lorde. Seus trabalhos anteriores — Pure Heroine (2013), Melodrama (2017) e Solar Power (2021) — têm, respectivamente, 37 minutos e 11 segundos, 41 minutos e 2 segundos, e 43 minutos e 13 segundos de duração.

Até o momento, duas faixas do novo álbum já foram lançadas: What Was That e Man of the Year.

Durante a divulgação do projeto, a artista compartilhou detalhes sobre as inspirações por trás de algumas músicas. Sobre Man of the Year, Lorde refletiu sobre momentos de autodescoberta e liberdade:“Andando de bicicleta. Fumando. Nadando. Nova força nos meus ombros. Sentindo algo acordar. Primeira vez passando fita no meu peito. Muito medo de ser ele. Festa da GQ. Deitando no sofá branco com o microfone na mão e deixando acontecer.”

Em entrevista ao podcast Therapuss, apresentado por Jake Shane, a cantora também comentou sobre Clearblue e sua temática sensível: “Tem uma música que eu amo muito, chamada Clearblue, que é sobre sexo sem proteção. É sobre essa experiência de fazer um teste de gravidez e esse turbilhão de emoções que percorre seu corpo… Essa música inteira simplesmente me destrói.”

Como parte da divulgação do álbum, Lorde tem organizado listening parties exclusivas para fãs. No lançamento de What Was That, ela reuniu seu público em Nova York para ouvir o lead single em primeira mão.