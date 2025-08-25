Lorde revela inspiração literária em novo álbum Cantora cita Annie Ernaux como inspiração criativa TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h19 ) twitter

Na última sexta-feira (22), a cantora neozelandesa Lorde concedeu uma entrevista ao jornal francês Le Monde. A artista segue em uma fase de divulgação mais intimista de seu quarto álbum de estúdio, Virgin. Lançado em 27 de junho deste ano, o disco já a levou ao palco do Glastonbury, onde apresentou parte das novas faixas, e marca o início de uma rota de apresentações mundiais que será guiada por sua mais recente turnê, intitulada Ultrasound World Tour.

Durante a conversa, Lorde refletiu sobre como enxerga as mudanças na música pop contemporânea e comentou sobre sua própria metamorfose artística ao longo dos últimos anos. A cantora relembrou o início de sua trajetória, marcado pelo impacto de seu álbum de estreia, Pure Heroine (2013), e destacou como percebe uma valorização maior da originalidade no cenário atual da indústria musical.

“A música pop, para mim, sempre foi atravessada por um fluxo constante de mudanças. Quando lancei minhas primeiras músicas, esperava-se que as mulheres se apresentassem de forma mais homogênea. Hoje, a originalidade e a personalidade são valorizadas.”

Além das reflexões sobre a indústria, Lorde também revisitou suas inspirações literárias. Ela falou sobre a escritora e professora francesa Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura em 2022 e autora de obras de grande relevância, como O Lugar (1983), Os Anos (2008) e O Acontecimento (2000). A neozelandesa contou que Ernaux exerceu forte influência criativa durante a concepção de Virgin e revelou como os textos da autora se tornaram um guia não apenas para sua arte, mas também para sua vida pessoal.

“Annie Ernaux é a razão pela qual esse álbum existe. Sempre que me sinto perdida, volto para ela. É tão inspirador ver alguém se contar tão detalhadamente, com o mínimo de enfeites. Sua escrita tem algo cru e inevitavelmente sensual ao mesmo tempo.”

Agora, Lorde concentra suas energias na preparação para a etapa norte-americana da Ultrasound World Tour, que terá início em 27 de setembro, em Austin, no Texas. Os ingressos para todos os shows nos Estados Unidos já estão esgotados, e a turnê levará a artista por estados como Illinois, Tennessee, Ohio e Nova York, entre outros. Além disso, seu nome já começa a ser especulado como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026, previsto para março. Caso seja confirmada, sua apresentação marcará o aguardado retorno ao país, após a performance no festival Primavera Sound em 2022.