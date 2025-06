Luan Santana mostra Serena conhecendo o mar Em uma publicação no Instagram, artista quase mostrou o rosto da menina por completo TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h16 ) twitter

Luan Santana encantou seus seguidores ao publicar, na tarde desta quinta-feira (26), um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando o momento em que sua filha, Serena, conhece o mar pela primeira vez. No registro, o cantor aparece segurando a pequena no colo e colocando seus pés na água do mar.

Na legenda, Luan Santana se derreteu pelo momento: “Serena conhecendo o mar”, escreveu. No vídeo, a menina parece curtir a experiência com a água e a areia, enquanto familiares que acompanham o artista e sua esposa, Jade Magalhães, comentam a cena ao fundo: “Ela gosta, né, princesa?”, diz uma das vozes.

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi o fato de o vídeo mostrar boa parte do rosto de Serena — que ainda é mantido em relativo mistério. Seguidores seguem curiosos e fazem campanha para que Luan Santana revele o rostinho da filha. Nos comentários, não faltaram observações bem-humoradas: “Com +5% mostra tudo”, brincou um seguidor. “A boquinha dela parecendo a do papai”, disse outro. “E a gente quase – bem QUASE – conhecendo ela”, comentou uma fã.

Apesar dos pedidos dos fãs, Luan Santana e a esposa, Jade Magalhães, optaram por não expor o rosto de Serena, que está prestes a completar seis meses de vida. O cantor já mencionou em algumas entrevistas que está aguardando o momento certo para apresentar a filha publicamente, levando em consideração questões de privacidade e o impacto que essa exposição pode ter na vida da primogênita do casal.

