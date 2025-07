Ludmilla fala sobre bastidores da música e revela como foi conhecer Beyoncé Cantora denuncia práticas comuns no mercado fonográfico e relata momento especial ao conhecer Beyoncé no Brasil. TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

Ludmilla fala sobre bastidores da música e revela como foi conhecer Beyoncé

Na última terça-feira (15), a cantora Ludmilla participou do quadro “Só até Aqui”, produzido por Dan Mendes. Durante a entrevista, a intérprete de “Maldivas” falou sobre diferentes fases da sua carreira, revelou planos para novos lançamentos e discutiu de forma franca algumas questões que envolvem os bastidores da indústria musical brasileira.

Um dos trechos mais comentados foi quando Ludmilla fez um desabafo sobre a falsificação de dados e métricas no cenário atual, ressaltando como a aparência de sucesso muitas vezes não corresponde à realidade vivida por alguns artistas:

“Vivemos a era mais fácil de ser fake. É vender uma carreira que não existe, vender números que não existem. Quando colocam a pessoa em uma situação real, como um show, é aí que se vê a verdade: show vazio, show cancelado. Essa, felizmente, não é a realidade que eu vivo.”

Outro momento marcante da entrevista foi o relato emocionado de Ludmilla sobre seu encontro com Beyoncé, ocorrido em dezembro de 2023, quando a estrela norte-americana fez uma aparição surpresa no Brasil para apresentação do filme da Renaissance Tour. Ludmilla contou que, ao encontrar sua maior ídola, não perdeu a oportunidade de expressar sua gratidão e admiração:

“Eu precisava contar pra ela que comecei a cantar por causa dela — e eu contei. Ela disse que já sabia, me deu os parabéns e falou pra equipe dela: ‘É ISSO, É ISSO’, e começou a sorrir.”

Na sequência, Ludmilla descreveu como foi a energia do momento e exaltou a personalidade cativante de Beyoncé, ressaltando o quanto estar com ela foi especial:

“Pra quem é fã da Beyoncé, se contar muita coisa, nem volta mais… Mas ela é muito especial, adorável, doce. Uma querida, muito simpática. É bom estar com ela.”