Ludmilla revela novo single com artista premiada em encerramento de turnê Cantora reuniu estrelas no palco e na plateia do Rio Centro e surpreendeu fãs ao anunciar música com artista internacional vencedora... TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h18 )

No último domingo (27), a cantora Ludmilla subiu ao palco do Rio Centro, no Rio de Janeiro, para realizar o show de encerramento da turnê “Numanice #3”, parte do aclamado projeto de pagode Numanice, promovido por ela desde 2021. A iniciativa, que conquistou público e crítica, foi responsável por garantir à artista o primeiro Grammy Latino de sua carreira. A premiação veio graças ao “Numanice #2”, que venceu na categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode na edição de 2022 do Grammy Latino.

Além de celebrar o encerramento de uma fase marcante, Ludmilla aproveitou a atenção do público para revelar uma novidade empolgante. Ainda no palco do Rio Centro, a cantora anunciou o lançamento de uma nova faixa, desta vez voltada para o R&B, que contará com a participação especial de uma artista internacional vencedora de diversos Grammys. Cheia de entusiasmo, Ludmilla compartilhou com a plateia:

“O próximo single já tem data, hora e um feat com uma pessoa muito Grammyada. Ela já ganhou muitos Grammys. Então fica aí o spoiler, o negócio está muito quente, então espero que fiquem de olho nas redes sociais.”

A declaração surpreendeu os fãs, e rapidamente surgiram especulações nas redes sociais sobre quem será a artista internacional que colaborará na nova música com Ludmilla. A cantora ainda não divulgou o dia de lançamento da novidade.

O espetáculo de encerramento da turnê “Numanice #3” reuniu grandes nomes da música brasileira, tanto no palco quanto entre os presentes na plateia. Durante a apresentação, Ludmilla convidou ao palco os cantores Belo e Xande de Pilares, além do grupo Bonde do Tigrão. Todos dividiram o microfone com a artista em performances que celebraram o pagode e o funk carioca, reforçando o caráter festivo e colaborativo da ocasião.

Entre os convidados que marcaram presença na plateia estavam as influenciadoras digitais Bianca Andrade e Yasmin Brunet, a atriz e apresentadora Maisa, a cantora Pocah e o rapper L7nnon, que prestigiaram o momento especial da artista.

Lançado em 20 de fevereiro de 2024, o álbum Numanice #3 traz faixas de sucesso como Maliciosa, Saudade da Gente e Você Não Sabe o que é Amor, que acumulam mais de 114 milhões, 37 milhões e 34 milhões de reproduções, respectivamente, nas plataformas digitais.