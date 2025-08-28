Luísa Sonza lança versão em português de hino do Kansas City Chiefs Cantora dá voz a uma releitura de “Red Kingdom” para celebrar jogo histórico da NFL no Brasil. TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h07 ) twitter

Nesta quinta-feira (28), a cantora Luísa Sonza foi anunciada como responsável por produzir uma versão em português de um dos hinos do time de futebol americano, Kansas City Chiefs, equipe que conta com o jogador Travis Kelce, noivo de Taylor Swift. A iniciativa surge como parte da promoção para o jogo da NFL que acontecerá no Brasil em 5 de setembro. A partida marcará um momento histórico, sendo a primeira transmissão de um jogo da liga pelo YouTube. O confronto será entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.

A vice-presidente executiva e diretora de marketing do Kansas City Chiefs, Lara Krug, concedeu entrevista à revista Billboard para falar sobre a participação de Luísa Sonza na nova versão do hino. A música original, intitulada “Red Kingdom”, foi lançada pelo rapper Tech N9ne em 2019 e rapidamente se consolidou como um símbolo para a equipe e sua torcida. Durante a conversa, a executiva destacou como a faixa original se tornou um marco para a comunidade de fãs e como ela passou a integrar a identidade do time.

“‘Red Kingdom’ se tornou uma música marcante. Foi algo para o qual a comunidade se voltou e, consequentemente, nós, como organização, também. Nós a usamos na experiência dentro dos jogos, e ela se tornou uma grande parte da playlist dos torcedores a caminho do estádio. Agora, ter essa versão reinventada com a Luísa traz uma abordagem divertida e renovada. Só o fato de ter a voz feminina dela já adiciona uma dimensão diferente à música.”

Ao falar sobre a escolha de Luísa Sonza para liderar o projeto, Krug ressaltou que a artista brasileira sempre esteve no topo da lista de prioridades do time. Para ela, a presença de uma voz nacional e, ao mesmo tempo, representativa dentro do cenário internacional seria essencial para traduzir a força da música em outro idioma sem perder sua essência.

“Luísa foi a nossa primeira escolha quando tivemos essa ideia. Encontrar alguém como ela e trazer isso de uma forma fiel ao que os Chiefs são e ao que a música representa, com aquele toque e voz autenticamente brasileiros, pareceu o casamento perfeito.”

Krug também fez questão de compartilhar a satisfação da equipe em contar com a participação de Luísa Sonza. A executiva lembrou que todo o processo criativo foi feito de maneira rápida, mas extremamente colaborativa, e que a confiança depositada na cantora e em sua equipe foi determinante para o sucesso do projeto.

“Ficamos deslumbrados por ela estar disposta a se juntar a nós. Durante esse rápido processo criativo, confiamos nela e em sua equipe para criar a melhor versão de ‘Red Kingdom’ e torná-la especial para os fãs brasileiros.”

Por fim, a executiva destacou a importância e a intensidade do público brasileiro. Segundo ela, a paixão demonstrada pelos fãs no país é um diferencial, e o time enxerga na parceria com Luísa Sonza uma oportunidade de estreitar ainda mais essa relação. Ela ressaltou ainda que a intenção do Kansas City Chiefs é criar ações e campanhas que dialoguem diretamente com os torcedores brasileiros, valorizando sua energia única.

“Sabemos o quão apaixonados os fãs são por lá. Estamos animados para criar campanhas que, esperamos, conversem com os fãs brasileiros e os recebam no [Chiefs] Kingdom.”

A versão em português de “Red Kingdom”, interpretada por Luísa Sonza, foi divulgada nesta quinta-feira (28) em um vídeo publicado no YouTube. Confira: