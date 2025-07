Luke Bryan relata frustração após ser atingido por objeto em show Durante entrevista ao Taste Of Country, Luke Bryan detalha momento em que teve o rosto atingido durante performance TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h18 ) twitter

Na última quarta-feira (30), o cantor country Luke Bryan concedeu uma entrevista ao veículo Taste Of Country. Atualmente em turnê pelos Estados Unidos, Bryan falou sobre um incidente que ocorreu durante um de seus shows. Enquanto se apresentava na Carolina do Norte, ele interpretava a música “Country Girl (Shake It For Me)” quando teve o rosto atingido por um objeto lançado do público em direção ao palco.

Durante a conversa, Luke Bryan relembrou aquele momento, explicando que já se preparava para o encerramento da apresentação, celebrando a energia contagiante criada pelos fãs. No entanto, quando foi atingido, revelou sua frustração diante da situação, ressaltando que esse tipo de acontecimento é recorrente em shows de artistas e que, apesar do incômodo, ele se sentiu impotente por não conseguir identificar o responsável pelo lançamento do objeto.

Ele explicou com sinceridade: “É a última música da noite. Foi uma festa grande e divertida, mas uma pessoa simplesmente passou dos limites. A gente vê isso acontecer. Todo artista por aí está recebendo e levando coisas jogadas na sua direção… você espera conseguir ver quem foi.”

Essa situação não é incomum entre artistas consagrados. Nomes como Billie Eilish, P!nk, Bebe Rexha, Morgan Wallen, Steve Lacy, Taylor Swift e Harry Styles também passaram por episódios semelhantes recentemente. O problema tem se tornado corriqueiro nos shows atuais, com inúmeros artistas manifestando seu descontentamento ao serem atingidos por objetos atirados do público.

Em seguida, Luke Bryan explicou que poderia ter tomado uma atitude mais firme e ido atrás do indivíduo que lançou o objeto, mas hesitou ao refletir que isso poderia comprometer o clima do show. Ele também destacou a presença significativa de crianças na plateia, o que reforçou sua decisão de evitar um confronto direto.

Ele comentou: “Eu poderia ter ido direto até ele. Provavelmente teria pulado ali no meio da plateia. (…) Mas se eu pulasse ali no meio, tinha muita criança pequena lá embaixo. Naquele momento, mesmo que eu parasse e apontasse alguém, isso acabaria com o clima do show.”

Atualmente em turnê, Luke Bryan não lança um novo single desde 6 de dezembro de 2024, quando participou da faixa “George Ways”, uma colaboração com Quavo e Teddy Swims. A canção já acumula mais de 21 milhões de reproduções no Spotify, refletindo seu sucesso contínuo junto ao público.