Luke Combs relembra escolha difícil entre fraternidade e música na época da faculdade Cantor contou em podcast que precisou abandonar processo em fraternidade para cumprir compromisso com grupo a capella TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h40 )

Luke Combs relembra escolha difícil entre fraternidade e música na época da faculdade TMJ Brazil

Na última quinta-feira (31), o cantor Luke Combs foi o convidado do episódio mais recente do podcast The Dog Walk With Eddie. Durante a conversa, o astro da música country abordou aspectos de sua trajetória artística e de sua vida pessoal, revelando um momento decisivo que viveu durante os tempos de faculdade, quando quase precisou escolher entre seguir na música ou ingressar em uma fraternidade da Universidade Appalachian, localizada em Boone, na Carolina do Norte.

Ao relembrar esse período da juventude, Luke Combs contou que estava participando do processo seletivo para a fraternidade Kappa Alpha Order. No entanto, ele enfrentou um conflito de agenda que o forçou a tomar uma decisão difícil: a cerimônia de revelação da fraternidade coincidia exatamente com um compromisso musical, uma apresentação importante do grupo de canto a capella do qual ele fazia parte.

“Na noite de revelação da fraternidade, no Big Brother, a gente tinha um show com o grupo de a capella, e era exatamente no mesmo horário.”

Luke Combs continuou, explicando os dilemas envolvidos naquela situação. Segundo ele, embora desejasse muito fazer parte da fraternidade, sentia uma responsabilidade ainda maior com o grupo musical, principalmente por seu papel de destaque nas apresentações.

“Por que alguém entra numa fraternidade, afinal? Basicamente, para ir a festas e conhecer garotas, né? Então eu falo para os caras: ‘Olha, eu realmente preciso fazer esse show hoje à noite.’ Porque o grupo tinha só umas 12 pessoas; não era como se fossem mil caras no grupo de a capella. Falei, ‘Tenho solos. Não dá para simplesmente não ir,’ [mas] eles disseram: ‘Ou você faz isso, ou aquilo.’”

Na parte final do relato, Luke Combs refletiu sobre o peso dessa decisão, reconhecendo que, apesar da frustração inicial, sua escolha acabou se mostrando acertada. Ele também destacou que, embora tivesse vontade de conciliar as duas experiências, percebeu que aquele era um momento em que precisaria abrir mão de algo para seguir adiante.

“Falei, ‘Bom, vou fazer isso, cara. Tô fora, foi difícil, mas fiz a escolha certa. … Acabei chegando aqui… mas teria adorado fazer os dois. … Só que não havia espaço para negociação.”