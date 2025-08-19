Luke Combs revela presente inesperado de Garth Brooks Durante entrevista ao Armchair Expert, o cantor country contou como recebeu um presente surpreendente de um dos ícones da música country... TMJ Brazil|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

Na última segunda-feira (18), o cantor Luke Combs esteve no programa Armchair Expert, apresentado por Dax Shepard. Durante a entrevista, ele compartilhou momentos marcantes de sua carreira e revelou uma experiência memorável que viveu com o ícone do country Garth Brooks, contando como recebeu um presente totalmente inesperado do colega.

Ao relembrar o dia do Natal, Luke Combs descreveu o momento com atenção aos detalhes da cena em sua casa, mostrando a rotina familiar e a surpresa que se aproximava:

“Isso foi no último Natal, e minha esposa estava fora de casa. Eu estava alimentando meu filho à mesa de jantar e conseguia ver o portão quando meu empresário chegou dirigindo um Bronco. Era igual ao dele, azul — com o pacote Raptor.”

Ele então compartilhou a mistura de estranheza e curiosidade que sentiu ao perceber a visita inesperada, mostrando sua reação imediata ao perceber que algo incomum estava prestes a acontecer:

‌



“Ele nunca apareceria na minha casa sem avisar, então pensei: ‘Cara, é meio estranho ele aparecer assim’. Aí ele entra, e eu fico tipo, ‘Bem, acho que ele está me dando um presente de Natal…’ Então ele chega e joga as chaves para mim, e eu fico tipo, ‘Você está me dando seu carro, cara? Que diabos é isso?’”

Por fim, Combs revelou a surpresa completa ao descobrir quem era o verdadeiro doador, destacando a incredulidade de receber algo tão valioso de um artista com quem não tinha grande proximidade:

‌



“Ele falou: ‘Não, cara, o Garth [Brooks] que comprou isso para você’”, lembrou Combs. “Eu fiquei tipo, ‘O quê?’. Isso é tipo um carro de 90 mil dólares, cara!”

O encontro entre os artistas remonta à homenagem que Luke Combs prestou a Garth Brooks no Nashville Songwriter Awards de 2022, evento que, desde então, consolidou a amizade e aproximação entre os dois músicos.