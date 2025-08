Machine Gun Kelly fala sobre paternidade e parceria com Bob Dylan Em entrevista a Jimmy Fallon, artista também comentou sobre sua filha recém-nascida e a relação com o amigo Pete Davidson TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h38 ) twitter

Na última segunda-feira (04), o roqueiro Machine Gun Kelly foi o convidado do The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. Durante a entrevista, o músico abordou temas como paternidade, sua amizade com o comediante Pete Davidson e a colaboração inesperada com Bob Dylan na narração do trailer de seu novo projeto, Lost Americana, que tem lançamento previsto para esta sexta-feira (08).

Questionado por Fallon sobre se ele e Pete Davidson — seu amigo de longa data — já haviam conversado sobre a experiência da paternidade, Machine Gun Kelly respondeu com bom humor, relatando um episódio curioso envolvendo a relação entre Pete e sua filha com Megan Fox, a recém-nascida Saga Blade Fox-Baker:

“Sim, o tempo todo. Ele tem essa visão sobre a minha filha — o nome dela é Saga — de que ele quer… ele torce para que ela pratique esportes só para poder ir aos jogos. E, se ela vencer, ele encara o time adversário e diz: ‘A Saga continua.’”

Em seguida, o cantor compartilhou como se deu a participação de Bob Dylan no trailer de seu novo álbum, um feito que o próprio Kelly parece ainda não compreender totalmente:

“Para ser honesto, até hoje eu não faço ideia de como ele sabe quem eu sou, e tenho quase certeza de que, se eu disser a coisa errada, vou estragar tudo, então prefiro ficar quieto e aceitar o que quer que o Bob Dylan jogue no meu caminho.”

Por fim, Machine Gun Kelly refletiu sobre o momento em que a colaboração com Dylan surgiu. Segundo ele, a participação do lendário músico aconteceu justamente quando ele mais precisava de um sinal para continuar seguindo em frente na indústria da música:

“Tem alguma coisa acontecendo lá nas estrelas, porque coisas boas continuam acontecendo… Eu não sei como isso continua acontecendo, e aí vem o Bob Dylan, que é o mestre em ignorar todo o barulho externo e confiar no que vem de dentro, e carimba… Sei lá, eu sinto que ele tá por dentro de alguma piada cósmica gigante.”

Lost Americana marca o sétimo álbum de estúdio de Machine Gun Kelly