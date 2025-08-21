Maisie Peters revela presente especial para Taylor Swift durante “The Eras Tour” A artista abriu um dos shows da turnê histórica e presenteou Swift com obras literárias escolhidas especialmente para ela TMJ Brazil|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maisie Peters revela presente especial para Taylor Swift durante “The Eras Tour” TMJ Brazil

Na última quarta-feira (20), a cantora Maisie Peters produziu mais um episódio de seu podcast “Twinhood”, realizado em parceria com sua irmã gêmea, Ellen Peters. Durante a conversa, a artista compartilhou detalhes de seu encontro com a cantora Taylor Swift durante a turnê histórica “The Eras Tour”, na qual Peters teve a oportunidade de abrir um dos shows no icônico estádio Wembley, em 19 de agosto de 2024.

Maisie Peters comentou sobre a experiência e expressou sua profunda gratidão à artista que tanto admira. A cantora revelou que, ao se preparar para o encontro, desejava presentear Taylor Swift, mas se viu diante da difícil tarefa de encontrar algo que fosse verdadeiramente especial para alguém que aparentemente já possui de tudo.

“Acho que nunca disse isso publicamente em nenhum lugar. Quando tive a sorte de ser artista de abertura na Eras Tour, eu realmente queria dar um presente para a Dra. Taylor Swift como forma de agradecimento. Mas, obviamente, o que se dá para a mulher que já tem tudo?”

Ao refletir sobre a escolha do presente, Maisie Peters explicou que optou por livros, enxergando neles uma forma significativa de demonstrar sua gratidão pela oportunidade de se apresentar em uma das maiores turnês da história da música. Ela detalhou com carinho os títulos que escolheu e contou sobre o momento em que pôde entregar pessoalmente os presentes no backstage.

‌



“Eu lhe dei um livro de poesias de Wendy Cope. Dei também The Idiot, de Elif Batuman, e Bluebird’s Egg, de Margaret Atwood. Além disso, incluí uma sacola da Brick Lane Bookshop e escrevi uma carta para ela. Tive a oportunidade de entregar tudo pessoalmente quando a conheci.”

Em seguida, a cantora explicou a motivação por trás da escolha dos livros de poesia, destacando a conexão entre o estilo lírico de Taylor Swift e a própria forma de expressão literária presente nas obras que presenteou. Maisie Peters ressaltou que queria oferecer algo que a artista pudesse realmente apreciar, mesmo que de forma discreta.

‌



“Por que dei um livro de poesias para ela? Porque ela escreve de um jeito tão lírico e poético, e eu sei que ela lê poesia. Era apenas um livrinho pequeno, e eu pensei: talvez ela não leia, mas vai gostar.”

O mais recente álbum de estúdio de Maisie Peters, intitulado “The Good Witch”, foi lançado em 23 de junho de 2023 e inclui faixas como Lost the Breakup e History of a Man, que acumularam mais de 45 milhões e 35 milhões de reproduções no Spotify, respectivamente.