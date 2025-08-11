Logo R7.com
Maluma critica decisão de fã que levou filho de 1 ano a show na Cidade do México

Cantor utilizou o palco para destacar a importância da responsabilidade dos pais em eventos com som alto e ambiente agitado

TMJ Brazil|Do R7

No último sábado (09), o cantor Maluma subiu ao palco para se apresentar na última das três datas da turnê “Maluma + Pretty + Dirty” na Cidade do México. O artista ainda passará por Monterrey e Guadalajara no país. Embora fosse um momento de celebração para fãs e artista, o show ficou marcado por uma interrupção inesperada: Maluma decidiu interromper sua própria apresentação para chamar a atenção de uma fã que havia levado seu filho de apenas 1 ano para o evento, algo que preocupou o cantor diante da intensidade do ambiente.

Ao avistar a mulher com a criança pequena entre o público agitado, Maluma se aproximou do microfone com um semblante sério e preocupado, buscando alertar sobre os riscos que o bebê estava correndo naquele contexto. Ele começou a questionar diretamente a mãe, mostrando seu desconforto e preocupação:

“Quantos anos tem? Quantos? 1 ano. Menos. 1 ano. 1 ano. Você acha que é uma boa ideia levar um bebê de 1 ano para um show onde o público está em meio à maior bagunça e o som está altíssimo? Você deveria vir aqui, quero saber o que está fazendo aqui. Da próxima vez, proteja os ouvidos dele. Ou algo assim.”

Em seguida, adotando um tom mais firme e cheio de experiência pessoal, o cantor fez um apelo à responsabilidade dos pais presentes, ressaltando que o cuidado com as crianças deve vir em primeiro lugar, especialmente em ambientes tão intensos quanto um show lotado e barulhento. Ele falou com sinceridade e respeito, compartilhando seu ponto de vista como pai:


“Na verdade, isso é um ato de irresponsabilidade, e você está tratando essa criança como se fosse um brinquedo. Esse menino não quer estar ali, de verdade. Estou dizendo isso com todo carinho e respeito, porque sou pai. Eu nunca teria levado minha filha a nenhum show. Então, da próxima vez, seja um pouco mais consciente, tá bom?”

Após a polêmica interrupção, Maluma retomou sua apresentação e, depois da passagem pelo México, seguirá para São Salvador, em El Salvador, onde realizará um show no dia 23 de agosto.

