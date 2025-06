Márcia Fellipe reclama de falta de animação do público em show Artista se mostrou incomodada com a reação do público durante o show TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h57 ) twitter

No último sábado (14), a cantora de forró Márcia Fellipe se apresentou no Arraiá da Vila Rica, em Crisópolis, na Bahia. A performance foi marcada pela energia da artista, mas também por um momento em que ela chamou a atenção do público devido à falta de animação.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a intérprete de “Quem Me Dera” aparece reclamando da postura da plateia durante o show. A gravação repercutiu rapidamente e gerou reações bem-humoradas entre os internautas.

No registro, Márcia brinca com a possibilidade de virar meme por conta da situação e demonstra frustração após várias tentativas de animar o público: “Gente, vocês estão mortos demais. Olha, isso aqui vai virar meme, mas é o primeiro show da minha vida que a gente já tocou de tudo.”

A cantora ainda alfinetou os presentes ao comparar o clima do evento com o de um velório. Em tom bem-humorado, disparou: “Só se eu tocar a música de velório pra ver se se identifica. A p**** tá séria aqui, viu?”

‌



Encerrando a bronca, Márcia comentou sobre a quantidade de casais na plateia, sugerindo que isso poderia explicar o ambiente mais contido: “Quem tá casado, tá feliz, joga a mão em cima aí. Tem mais gente casada do que solteira. É por isso que o negócio tá sério, é?”

Após o episódio, a artista segue com sua agenda de compromissos. Ela retorna aos palcos na próxima quarta-feira (18), em Canhotinho, Pernambuco. As apresentações seguem até 6 de julho, quando se apresenta em Itagi, na Bahia.

‌



Conhecida como “A Fenomenal”, Márcia Fellipe acumula mais de 20 anos de carreira. Antes de seguir em carreira solo, integrou importantes bandas de forró, como Companhia do Forró, Aviões do Forró, Furacão do Forró, Garota Safada, Forró do Muído e Forró da Curtição.

Desde que iniciou sua trajetória solo em 2017, lançou mais de 10 álbuns de estúdio e firmou parcerias com grandes nomes da música, como Jerry Smith, Xand Avião e Ferrugem.

‌



Seu maior sucesso é a faixa “Quem Me Dera”, do álbum “Made In Studio” (2018), que acumula mais de 160 milhões de reproduções no Spotify e ultrapassa 494 milhões de visualizações no YouTube.

Além da carreira musical, Márcia participou do reality show “Power Couple Brasil”, da Record, em 2021, ao lado do marido Rod Bala. Na ocasião, o casal alcançou a nona colocação no programa.