María do The Marías anuncia projeto solo

Na última quarta-feira (20), María Zardoya, vocalista do grupo The Marías, surpreendeu os fãs ao compartilhar em seu feed do Instagram uma novidade importante: o lançamento do primeiro projeto solo de sua carreira. María, que integra o grupo formado por Josh Conway, Jesse Perlman e Edward James, enfatizou que, apesar da iniciativa solo, o compromisso com a banda permanece inalterado, garantindo aos fãs que a continuidade das atividades do grupo não será afetada.

Em seu comunicado, a cantora apresentou oficialmente o nome do projeto: Not For Radio. Ela aproveitou para reafirmar seu profundo amor pela banda e tranquilizar os seguidores sobre a manutenção de sua trajetória artística junto aos companheiros.

Ao anunciar o projeto, María deixou claro que a decisão não significava abandonar a banda, mas sim explorar uma nova dimensão artística:

“Eu elaborei um projeto solo, @notforradio. Não se preocupe, a banda vai estar aqui para sempre. Eu amo fazer música como The Marías, e nada vai mudar isso.”

‌



Em seguida, María explicou o propósito do projeto, destacando que se trata de um desafio pessoal e de um espaço para expressão individual:

“Mas eu queria me desafiar a criar um projeto que ressoasse comigo de uma maneira diferente. Existem várias camadas em quem somos como indivíduos, e esta é mais uma camada minha—mais uma flor no jardim. Bem-vindos à minha realidade alternativa.”

Embora ainda não tenha anunciado a data de lançamento de Not For Radio, a artista já tomou os primeiros passos na divulgação do projeto, criando uma nova conta no Instagram dedicada exclusivamente à promoção dessa nova fase, convidando os fãs a acompanharem de perto cada detalhe desta jornada inédita em sua carreira.