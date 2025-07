Mariah Carey confirma que seu 16º álbum está pronto e fala sobre novo single Cantora revela que disco já está pronto, fala sobre a sonoridade e o uso de sample clássico em nova música. TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h38 ) twitter

Na última terça-feira (30), a cantora Mariah Carey participou de uma entrevista especial nos estúdios da Apple Music, em Culver City, na Califórnia. A conversa foi conduzida pelos apresentadores Zane Lowe e Ebro Darden, dois dos principais nomes da emissora musical, e teve como foco o momento atual da artista, que está prestes a lançar seu décimo sexto álbum de estúdio. Durante o bate-papo, Mariah Carey demonstrou entusiasmo com o novo trabalho, ao mesmo tempo em que manteve o suspense e fez questão de não revelar demais.

Ao ser questionada sobre o andamento do projeto, a cantora admitiu que o disco já está completamente finalizado, mas preferiu conter as expectativas do público revelando apenas o essencial:

“Estou tentando não falar demais sobre o novo álbum. ‘É uma ocasião especial / A emancipação de Mimi’ — esse é um verso de uma das minhas músicas. O que vem a seguir? O lançamento do álbum. Não quero contar muito porque não quero revelar tudo. Está pronto.”

Durante a conversa, Mariah Carey também aproveitou para confirmar que o álbum trará um segundo single — sucessor de “Type Dangerous”, divulgado anteriormente — e compartilhou com os entrevistadores um pouco sobre a sonoridade de algumas das novas faixas

“Temos algumas baladas da Mariah. (…) Um segundo single está chegando em breve. Estou muito empolgada com ele. É bem a cara do verão. Também gosto muito da batida.”

Ainda na entrevista, a cantora relembrou o momento inusitado em que surgiu a ideia de utilizar um sample da faixa “Eric B. Is President”, clássico do rap dos anos 1980. Mariah explicou que a inspiração veio de forma natural e espontânea, enquanto ela ouvia a música em um restaurante, meses antes de entrar no estúdio:

“Sempre amei ‘Eric B. Is President’. Não foi algo do tipo ‘Ah, vou samplear isso’ — simplesmente nem pensaria em fazer isso. Mas aí estávamos em um restaurante em Aspen, tocando várias músicas diferentes, e começou a tocar ‘Eric B. Is President’, e eu pensei: ‘Meu Deus! Eu amo essa música!’ Alguns meses depois, acabamos no estúdio e fizemos.”

O novo álbum marca um momento importante na carreira de Mariah Carey, que, ao longo das últimas décadas, se consolidou como uma das vozes mais icônicas da música pop e R&B. Sem data oficial de lançamento revelada até o momento, o projeto já desperta grande expectativa entre os fãs da artista.