Mariah Carey estrela capa de revista e fala sobre carreira

Na última segunda-feira (28), foi divulgado que a cantora Mariah Carey estamparia a capa da edição britânica de setembro da revista estadunidense Harper’s Bazaar. Além de protagonizar um sofisticado ensaio fotográfico, a publicação trouxe uma entrevista exclusiva com a icônica intérprete de “Touch My Body”. Durante o bate-papo, a artista revisitou momentos importantes da sua trajetória, compartilhou suas inspirações musicais, refletiu sobre as mudanças na indústria musical e adiantou detalhes do seu próximo álbum de estúdio.

Mariah Carey falou sobre as transformações que a tecnologia trouxe para o acesso e a produção musical, destacando como o cenário atual facilita a divulgação de novos artistas. Ela explicou que, com os recursos tecnológicos disponíveis hoje, qualquer pessoa pode criar e compartilhar seu próprio conteúdo, o que antes dependia de um processo muito mais restrito:

“Hoje em dia, as pessoas podem comprar um microfone, se iluminar e se filmar. Qualquer um pode se tornar sua própria celebridade simplesmente viralizando. [Naquela época], se você queria que as pessoas ouvissem sua música, precisava conseguir um contrato com uma gravadora.”

Em seguida, Mariah Carey revelou alguns desafios que enfrentou durante sua carreira, especialmente em relação a decisões artísticas. Ela comentou sobre as divergências criativas que teve com seu ex-namorado e então CEO da Sony, Tommy Mottola, que frequentemente rejeitava suas ideias para direcionar seu som:

“Eu queria fazer mais R&B, mais música urbana, e sempre que eu mencionava isso, era rejeitado. Não é que eu não gostasse da música que estava fazendo — eu só sentia que havia mais dentro de mim que eu queria liberar.”

Quando questionada sobre quais cantoras ela considera referências ou divas da música, Mariah Carey surpreendeu com uma resposta irreverente e autoconfiante, escolhendo a si mesma como principal ícone:

“Eu vou ter que escolher a mim mesma.”

Apesar do tom descontraído, a cantora também demonstrou estar atenta às novas gerações e ao trabalho de artistas contemporâneas, mencionando que acompanha com interesse nomes como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter e Tate McRae.