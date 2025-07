Mariah Carey fala sobre novo álbum e episódio inusitado com Rihanna Artista contou que autografou os seios da cantora barbadiana e falou sobre o processo criativo por trás de seu 16º disco TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariah Carey fala sobre novo álbum e episódio inusitado com Rihanna TMJ Brazil

Na última quinta-feira (24), a cantora Mariah Carey foi a convidada especial do programa Jimmy Kimmel Live. Durante a entrevista, a artista falou sobre o lançamento de seu novo álbum, aspectos de sua vida pessoal e relembrou algumas curiosidades marcantes de sua carreira. Entre os momentos inusitados, Mariah revelou que já autografou os seios da cantora Rihanna.

O episódio veio à tona após a repercussão de um vídeo que viralizou no ano passado. Nas imagens, Rihanna aparece visivelmente empolgada e incrédula diante da situação inusitada. No vídeo, a cantora barbadiana expressa sua reação ao momento inusitado com Mariah:

“Uau, isso é icônico… Mariah Carey está autografando meu peito, gente!”

Intrigado com a história, o apresentador Jimmy Kimmel quis saber se essa era uma prática comum na vida de Mariah. De maneira descontraída, ele perguntou se ela costumava assinar partes do corpo de outras pessoas. Em resposta, a diva pop — conhecida por sua sinceridade e bom humor — explicou que aquilo não era algo habitual, mas que abriu uma exceção por se tratar de uma pessoa especial:

‌



“Às vezes, autografo o braço de alguém ou algo assim. Mas aquilo foi um momento único. Nós amamos a Rihanna.”

Durante o bate-papo, Mariah também compartilhou um detalhe curioso sobre a ocasião. Segundo ela, Rihanna havia prometido eternizar o autógrafo, tatuando a assinatura em seu corpo. No entanto, a cantora deixou claro que tem suas dúvidas quanto ao cumprimento da promessa. Com um olhar desconfiado e uma risada contida, Mariah comentou:

‌



“Ela disse que ia fazer isso, mas, de alguma forma, não acho que isso tenha acontecido.”

Ainda durante a entrevista, Mariah Carey abordou a longa espera por novas canções, já que seu último trabalho de estúdio, Caution, foi lançado em 2018. Questionada sobre o tempo sem novos lançamentos, a cantora revelou que o processo criativo nem sempre flui com facilidade. Ela descreveu os altos e baixos enfrentados ao tentar reunir material suficiente para um novo álbum e confessou que, por diversas vezes, hesitou em dar o próximo passo:

‌



“Eu estava só começando a organizar as coisas. Eu fazia, tipo, quatro músicas e pensava: ‘Agora podemos começar a fazer um álbum’, e então eu nunca fazia. Aí cheguei a dez músicas e basicamente estávamos prontos para um álbum.”

O novo projeto, intitulado Here For It All, marcará o 16º álbum de estúdio da carreira de Mariah Carey. Segundo ela, o disco representa um novo momento artístico e emocional. O lançamento oficial está previsto para o dia 26 de setembro.