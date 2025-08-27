Mariah Carey relembra encontro com 2Pac no VMA de 1996 Cantora compartilhou memórias do momento marcante de sua carreira e o antigo desejo de colaborar com o rapper TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h38 ) twitter

Na última terça-feira (26), a cantora Mariah Carey participou do programa Power 106’s Brown Bag Mornings para uma entrevista descontraída, na qual compartilhou memórias marcantes de sua carreira. Durante a conversa, a artista relembrou um encontro icônico com o rapper 2Pac no Video Music Awards de 1996, ocasião em que Carey era a apresentadora da cerimônia. Ela detalhou a experiência, ressaltando o impacto do momento e o desejo que teve de colaborar com o rapper na época.

Mariah Carey começou a narrativa contando que 2Pac desceu de um Rolls-Royce branco. Ao vê-lo se aproximar e receber o cumprimento do rapper, a cantora descreveu a sensação intensa que tomou conta dela: algo além das típicas “borboletas no estômago”. Esse encontro foi um dos poucos momentos compartilhados entre a intérprete de “We Belong Together” e 2Pac. Sobre o cumprimento, ela disse:

“Bem, ele disse tipo ‘Oi, Mariah,’ e eu fiquei tipo [ahhh],”

Em seguida, Mariah explicou que, embora estivesse ocupada apresentando a edição daquele ano, sentia uma vontade constante de permanecer por perto para ver o rapper novamente. Naquela ocasião, a cantora tinha sido indicada na categoria de Melhor Música R&B pelo sucesso “One Sweet Day”, em colaboração com o grupo Boyz II Men. Sobre seu desejo de se aproximar de 2Pac, Carey comentou:

‌



“Eu estava apresentando o AMAs naquele ano, então tive que ficar indo e voltando, mas queria continuar indo e voltando devido ao que aconteceu.”

Por fim, Mariah Carey ressaltou a importância desse momento, sobretudo por ser uma grande admiradora do hip-hop, o que tornou o encontro ainda mais significativo. Apesar de não terem colaborado diretamente, a artista encontrou uma forma de homenagear 2Pac interpolando a faixa “Me and My Girlfriend” em sua música “How Much”, lançada em 1999 no álbum Rainbow.

‌



“Eu adoro hip-hop e adoro os momentos sobre os quais estamos falando, especialmente o ‘Hi, Mariah’. Então, sim, foi um momento bastante importante para mim, para dizer o mínimo.”

Além disso, neste ano, Mariah Carey será homenageada com o MTV Vanguard Award, reconhecimento concedido àqueles que tiveram grande contribuição no cenário de videoclipes da indústria musical. A artista também lançará seu novo álbum, “Here For It All”, no dia 26 de setembro.