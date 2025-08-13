Mariah Carey revela seus clipes favoritos e os bastidores de cada produção A diva pop comenta sobre os bastidores de seus vídeos mais marcantes e revela suas memórias sobre cada gravação TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h59 ) twitter

Na última terça-feira (12), a icônica cantora Mariah Carey concedeu uma entrevista à revista Allure. Durante a conversa, ela falou sobre seus clipes favoritos, oferecendo comentários detalhados sobre vídeos marcantes como Touch My Body, Vision of Love, All I Want for Christmas Is You, We Belong Together, Obsessed e Honey. A entrevista foi ilustrada com trechos desses clipes, permitindo que a intérprete de Hero compartilhasse suas impressões e lembranças sobre cada produção.

Ao relembrar o início de sua carreira e os desafios de se apresentar diante das câmeras, Mariah Carey comentou sobre o clipe de Vision of Love, refletindo sobre as dificuldades técnicas e a direção do vídeo:

“Eu sabia que a iluminação não estava certa, não havia luz principal frontal. Eu não entendia o que eles estavam fazendo. Foi totalmente orquestrado pela gravadora, já que eu era uma artista nova.”

Em seguida, enquanto recordava os detalhes de sua aparência e estilo durante as gravações, a cantora falou sobre os elementos visuais do vídeo e o que eles representavam para ela naquele momento:

“Eu não tinha uma roupa adequada. Era apenas meu cabelo natural naquela época, e eu ainda não tinha começado a alisar nem a deixar crescer liso. Definitivamente não é um dos meus vídeos favoritos, mas representa muito de quem eu era naquele momento.”

Ao falar sobre Touch My Body, Mariah demonstrou entusiasmo e orgulho, lembrando do processo de escolha do elenco e do impacto da música em sua carreira:

“Eu adoro este vídeo; é um dos meus favoritos entre os que já fiz. Na verdade, eu amo a música. Foi meu 18º single a alcançar o número um. Estávamos procurando quem escalar, e o nome do Jack, de 30 Rock, surgiu. Eu pensei: ‘Meu Deus, isso seria incrível.’”

Enquanto descrevia a participação do comediante no clipe, Mariah Carey detalhou como ele contribuiu para tornar as cenas mais leves e divertidas, além de comentar sobre a escolha das roupas e figurinos que marcaram o vídeo:

“Então, ele se juntou a nós e tornou a comédia muito mais fácil, porque ele é um comediante profissional. Acho que as roupas foram pensadas para destacar o corpo neste vídeo. Ah, eu gosto dessa roupa com o unicórnio. Essa é fofa.”

O vídeo da participação de Mariah Carey no quadro da Allure já ultrapassa a marca de 50 mil visualizações.