Miley Cyrus faz participação especial na turnê de Beyoncé Dupla encantou os fãs com performance inédita na capital francesa TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h56 )

Na última quinta-feira (19), a cantora Miley Cyrus subiu ao palco da Cowboy Carter Tour para performar sua colaboração com Beyoncé na faixa “II Most Wanted”. O encontro das artistas ocorreu na primeira apresentação da vencedora do Grammy de Álbum do Ano de 2025, em Paris. A Cowboy Carter Tour ainda passa por mais dois shows no estádio Stade de France, nos dias 21 e 22.

Após a apresentação, Beyoncé não escondeu sua admiração por Miley e se declarou durante a performance conjunta:

“Eu não conseguiria sem a ajuda dessa garota. Eu preciso que vocês gritem bem alto, uma salva de palmas para esse ícone! Eu sou sua maior fã. Eu te amo, sou muito grata por te acompanhar e cantar com você, Srta. Miley Cyrus!”

Miley, por sua vez, não conteve a emoção de dividir o palco com uma das artistas mais influentes da história. Nas redes sociais, compartilhou fotos da apresentação e demonstrou gratidão pelo apoio da intérprete de “Texas Hold ’Em”:

“Estar ao lado de uma DIVA tão humilde, generosa e lendária foi a realização de um sonho. Obrigada pela oportunidade de nos apresentarmos juntas em Paris e cantarmos nossa música sobre amizade. Ter aprendido com você, te amado a vida inteira, e então estar ali, lado a lado, usando looks dourados combinando, é mais do que eu poderia imaginar. Como encerramento dessa jornada divulgando Something Beautiful, terminar com algo tão lindo quanto um estádio cheio de pessoas cantando ‘II Most Wanted’ com a gente foi o ápice, o verdadeiro show de fogos. Obrigada, B. Serei sua parceira de estrada para a vida toda. Uma gratidão enorme à equipe da turnê Cowboy Carter, vocês foram incríveis por fazer isso acontecer. Para sempre e eternamente.”

Após os shows na França, a Cowboy Carter Tour retorna aos Estados Unidos. Beyoncé tem apresentações marcadas no NRG Stadium, em Houston, nos dias 28 e 29 de junho; segue para o NorthWest Stadium, em Washington D.C., nos dias 4 e 7 de julho; e encerra os próximos compromissos no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos dias 25 e 26 de julho.

“II Most Wanted” faz parte do oitavo álbum de estúdio de Beyoncé. A colaboração conquistou grande sucesso comercial e reconhecimento nas premiações. Entre os principais destaques da faixa está o prêmio de Melhor Performance de Duo ou Grupo de Country no Grammy. Atualmente, a canção acumula mais de 124 milhões de reproduções no Spotify.