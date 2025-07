Miley Cyrus planeja homenagem aos 20 anos de Hannah Montana Cantora compartilha planos especiais para data histórica, fala da conexão com os fãs e revela faixa que quase cortada do novo filme... TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h18 ) twitter

Na última terça-feira (22), a cantora norte-americana Miley Cyrus participou de uma entrevista na rádio SiriusXM, nos Estados Unidos. Ao longo da conversa, ela falou sobre os bastidores de seu mais recente álbum, Something Beautiful, detalhou aspectos de sua admiração e agora parceria com a cantora Beyoncé, e ainda compartilhou alguns planos envolvendo não apenas sua carreira musical, mas também possíveis retornos à televisão — área onde iniciou sua trajetória artística ainda na infância.

Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando Miley Cyrus revelou estar trabalhando em um projeto especial para comemorar os 20 anos de estreia da série Hannah Montana, produção de enorme sucesso do Disney Channel que lançou a cantora e atriz ao estrelato mundial. Ela destacou o impacto duradouro do papel em sua vida e falou com carinho sobre a importância da personagem para sua carreira.

“Vai ser o 20º Hannaversário em março. Eu quero fazer algo muito especial para essa data, porque foi o início de tudo que está aqui hoje. Sem a Hannah, não existiria essa eu”, afirmou Miley Cyrus, deixando evidente o quanto reconhece o papel fundamental da série em sua formação como artista.

A cantora também refletiu sobre o desafio que enfrentou ao tentar se desvencilhar da imagem de Hannah Montana nos primeiros anos após o fim da série. Segundo ela, foi um processo delicado, mas hoje a personagem é vista com afeto tanto por ela quanto por fãs que cresceram assistindo ao programa.

“É louco pensar que comecei como essa personagem da qual achava impossível me desvencilhar, e agora ela é vista com nostalgia, como algo da infância das pessoas. Hoje, estou tão integrada à vida delas quanto a própria personagem”, disse, mostrando maturidade ao reconhecer como a figura de Hannah Montana continua presente no imaginário popular.

Transmitida originalmente entre 2006 e 2011, Hannah Montana teve quatro temporadas e se tornou um fenômeno cultural entre o público jovem. A estreia ocorreu em 24 de março de 2006, e o episódio final foi exibido em 16 de janeiro de 2011.

Ainda durante a entrevista, Miley Cyrus abordou o processo criativo de seu novo álbum, Something Beautiful, e o filme que acompanha a narrativa musical do projeto. Em um momento de franqueza, ela contou que a faixa “Pretend You’re God” inicialmente não estava prevista para integrar o corte final do longa, apesar de seu significado pessoal.

“A ideia nunca foi que essa música estivesse no filme. O vestido estava no cabide quando precisava estar em mim. Então tivemos que gravar o vídeo inteiro. Aí me perguntaram: ‘O que você vai fazer?’ Eu disse: ‘Vou cantar essa música’”

Ao comentar sobre o processo de composição da música, Miley Cyrus descreveu um momento de intensa carga emocional, que serviu de combustível para que a faixa ganhasse forma de maneira quase espontânea.

“O dia em que escrevi foi superemocionante para mim. Eu só pensei em todas essas coisas e coloquei tudo ali. Você não precisa de mais um conceito. Você precisa de um vestido e de uma história”

“Pretend You’re God” é a décima música do nono álbum de estúdio da cantora. Atualmente, a faixa ultrapassa a marca de 4 milhões de reproduções no Spotify, demonstrando a conexão do público com a vulnerabilidade e a autenticidade presentes em seu trabalho mais recente. “Something Beautiful” foi lançado no dia 30 de maio deste ano e conta com as colaborações de Naomi Campbell e Brittany Howard.