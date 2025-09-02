Miley Cyrus reflete sobre identidade artística Em entrevista, a cantora fala sobre seu novo álbum, a família e a busca por uma identidade musical própria. TMJ Brazil|Do R7 02/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h38 ) twitter

Nesta terça-feira (02), a cantora Miley Cyrus estampou a capa da The CUT, do New York Times, ao lado de sua família: Noah, Brandi e Tish Cyrus. A edição trouxe não apenas um novo ensaio fotográfico da artista, mas também uma entrevista aprofundada, na qual ela refletiu sobre sua criatividade, suas músicas e a importância dos laços familiares. Durante a entrevista, Miley Cyrus falou sobre a direção artística que deseja seguir em sua carreira e explicou de forma clara qual é seu objetivo com a música que produz. A cantora destacou que seu foco não está no sucesso comercial imediato, mas em criar canções que realmente toquem as pessoas e permaneçam na memória de quem as escuta. Ela afirmou: “Queremos fazer música impactante, não música baseada em números. No mundo de hoje, a música vai e vem tão rápido que não há muitas canções lançadas atualmente que realmente impactem as pessoas, porque elas são simplesmente descartáveis.” Ao se aprofundar sobre como enxerga o valor da música, Miley Cyrus destacou a importância das lembranças e experiências que cada canção pode proporcionar, em contraste com a obsessão por números de vendas ou posições em charts. Ela disse: “Música deveria ser sobre memórias, não números. Eu não sei nenhum número de chart de Neil Diamond, nada de Bob Seger. Números são para matemática, não para música.” Em outro momento, a cantora refletiu sobre sua própria identidade artística e a singularidade de cada uma de suas músicas. Miley Cyrus comentou sobre sua admiração por artistas que já encontraram uma voz própria e consistente, ao mesmo tempo, em que revelou ainda em busca desse senso de identidade para si mesma. Ela afirmou: “Todas as minhas músicas são tão diferentes, e eu sempre admirei pessoas que têm um verdadeiro senso de identidade, porque isso é algo que eu ainda não encontrei.” Ao longo deste ano, Miley Cyrus dedicou-se à divulgação de seu novo álbum de estúdio, Something Beautiful, lançado em 30 de maio. O disco reúne 13 faixas inéditas e inclui participações especiais de Naomi Campbell e Brittany Howard, reforçando a diversidade e o experimentalismo do projeto. Apesar de ter lançado um filme para promover o álbum, a artista revelou que não planeja realizar uma turnê para esta nova fase. Sobre os dias de estrada e os momentos em turnê, ela compartilhou com sinceridade e bom humor: “Não sinto falta daqueles dias. Estarei à beira da piscina com os cachorros.” A declaração, embora divertida, deixou os fãs um pouco tristes com a ausência de novos shows. Ao mesmo tempo, reforça a busca de Miley por momentos de tranquilidade, conexão com sua vida pessoal e a valorização de experiências que não envolvam necessariamente o ritmo intenso da carreira artística.