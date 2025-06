Nattan e Rafa Kalimann anunciam gravidez de uma menina: “Seja bem-vinda, Zuza!” Casal que está junto há pouco mais de seis meses reuniu a família no interior de São Paulo para revelar o sexo do bebê TMJ Brazil|Do R7 10/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h16 ) twitter

O cantor Nattan e a apresentadora Rafa Kalimann anunciaram nesta terça-feira (10) que estão à espera de uma menina. A revelação foi feita durante um chá dedicado à família e amigos próximos, realizado em uma casa alugada pelo casal em Atibaia, no interior de São Paulo. A bebê se chamará Zuza, uma homenagem à avó do cantor, falecida em abril deste ano.

O momento foi compartilhado em um vídeo publicado no Instagram dos dois, que mostraram detalhes da celebração intimista, em uma festa organizada pela família do casal, com uma mesa de jantar em um espaço aberto, decorada com itens brancos. A descoberta aconteceu ao redor de uma fogueira, com uma emocionante homenagem lida por uma familiar antes da revelação.

“Chegou a hora, o papel de mãe é seu, Rafa. O microfone para cantar as mais lindas canções de ninar está nas suas mãos, Nattanzinho. A Rafa já pode abrir o guarda-roupas e tirar lá do fundinho aquelas roupinhas que guardava com tanto amor e ficaram reservadas para este grande momento”, declarou a familiar, relembrando as duas perdas gestacionais anteriores enfrentadas por Rafa Kalimann.

‌



A homenagem mencionou ainda a avó paterna da menina: “A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou novas vindas diretamente do céu.”

O momento da revelação foi protagonizado pelos sobrinhos de Rafa, que anunciaram com entusiasmo: “Seja bem-vinda, Zuza!”, arrancando lágrimas e sorrisos do casal, visivelmente emocionado.

‌



Em entrevista ao portal Leo Dias, no último final de semana, o cantor e compositor de forró Nattan — também conhecido como Nattanzinho — revelou que decidiu parar de beber por conta da gestação de Rafa Kalimann. “Nem sei se poderia falar aqui, mas já que a Rafa está grávida e não pode beber álcool, eu falei assim: ‘Nesse período em que ela está grávida e vai deixar de beber, eu também vou parar, para ela não se sentir tão isolada. Estamos no mesmo barco, e eu deixei de lado também’”, contou.

O cantor, que já vinha adotando hábitos mais saudáveis devido a problemas de saúde relacionados ao consumo de álcool no passado, agora tem um novo e especial motivo para se manter longe da bebida: será pai pela primeira vez.

‌



Assista ao momento da revelação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)