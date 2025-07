Nicki Minaj alfineta Megan Thee Stallion após decisão judicial Clima esquenta no rap feminino com novas trocas de farpas entre Nicki, Cardi e Megan. TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h59 ) twitter

Nesta terça-feira (08), a rapper Nicki Minaj movimentou as redes sociais ao comentar, de forma provocativa, uma publicação no Instagram sobre o processo judicial movido contra Megan Thee Stallion. A ação, que envolve a artista e a equipe da Roc Nation, teve o pedido de arquivamento negado pelo tribunal, o que reacendeu rumores, alfinetadas e especulações dentro da cena do rap feminino. A publicação original informava o andamento do processo. Ao aparecer nos comentários, a rapper adotou um tom irônico, recheado de indiretas que muitos fãs interpretaram como uma provocação direta a Megan: “Qual era o nome daquela lei mesmo???????? Lei do karma? Não toque nos meus ungidos? A vingança pertence ao Senhor? Nós damos glória a Deus e Ele só está começando. Tenham um dia abençoado, se conseguirem. lol aos blogs postando mentiras, obrigada. Mais dinheiro pra mim. Estamos trabalhando. Confia.” A fala ganhou ainda mais repercussão por supostamente fazer referência à “Megan’s Law”, citada na faixa “HISS”, lançada por Megan Thee Stallion no início de 2024. Essa lei, criada nos Estados Unidos, determina que os cidadãos sejam informados sobre a presença de criminosos sexuais em suas comunidades. À época do lançamento da música, Nicki interpretou a citação como um ataque indireto ao seu atual marido, Kenneth Petty, que possui histórico criminal — o que acabou intensificando o clima de tensão entre as artistas. Cardi B responde Nicki Minaj? Poucos minutos após a repercussão da fala de Nicki Minaj, a também rapper Cardi B, amiga próxima de Megan e rival pública de Minaj desde 2018, usou o Twitter (X) para publicar mensagens que logo foram entendidas como uma resposta à provocação. Sem citar nomes, Cardi demonstrou irritação e fez um apelo para que certas figuras saíssem das redes sociais: “Cala a p*rra da boca. Vá jantar, vá às compras, vá ao parque… Saia da internet… CHEGA!!” A troca de farpas reacendeu o antigo embate entre Nicki Minaj e Cardi B, colocando novamente os holofotes sobre as disputas e alianças dentro do rap feminino norte-americano. Nas redes, fãs seguem divididos entre as artistas, enquanto especulações sobre novas indiretas continuam movimentando a internet.