Nicki Minaj revela que recusou parceria com Drake em faixa de sucesso Nicki Minaj comenta no Twitter sobre convite de Drake para participação em “Rich Baby Daddy” TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicki Minaj revela que recusou parceria com Drake em faixa de sucesso TMJ Brazil

Na última quinta-feira (17), a rapper Nicki Minaj revelou em seu Twitter que rejeitou uma parceria com o canadense Drake na faixa “Rich Baby Daddy”, presente no álbum For All The Dogs, lançado pelo rapper em 6 de outubro de 2023, que conta ainda com participações de Sexyy Red e SZA.

A revelação surgiu em meio a uma disputa pública entre Nicki Minaj e SZA na rede social. A rapper compartilhou esse detalhe após uma série de tweets comentando a carreira da intérprete de “All The Stars”. Segundo Nicki, Drake queria que ela e Sexyy Red participassem do single, e ela ainda mantém guardada uma versão da música com seu verso.

Em um dos tweets, Nicki Minaj expressou surpresa e dúvida sobre se SZA tinha conhecimento da recusa dela:

“Fico pensando se ela sabe que recusei participar da música ‘shake dat ass for Drake’. Ele queria eu e a Sexyy na faixa. Ainda tenho a versão só com Drake e Sexyy.”

Ela explicou o motivo pelo qual optou por não aceitar a colaboração, justificando seu foco no lançamento do seu quinto álbum de estúdio, Pink Friday 2, que saiu em 8 de dezembro de 2023. Nicki deixou claro que pretende fazer uma colaboração com Drake em um momento mais significativo. Em suas próprias palavras, ela disse:

‌



“Eu disse que queria esperar pelo Pink Friday 2, para que ele e eu fizéssemos uma música do Dricki que fosse mais especial.”

Nicki Minaj e Drake já colaboraram diversas vezes, com faixas como “Up All Night” e “Make Me Proud”, presentes em projetos de Drake, e “Only”, “Moment 4 Life”, “Needle”, “Seeing Green” e “No Frauds”, lançadas por Nicki.

“Rich Baby Daddy” foi um dos maiores sucessos do álbum For All The Dogs, acumulando mais de 570 milhões de reproduções no Spotify e atingindo o pico de 11ª posição na parada de singles da Billboard Hot 100.