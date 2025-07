Nicki vs SZA: rapper revela detalhes da criação de “Feeling Myself” Polêmica entre Nicki Minaj e SZA envolve composição da faixa “Feeling Myself” TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h18 ) twitter

Na última quinta-feira (17), o embate entre Nicki Minaj e SZA ganhou novos desdobramentos nas redes sociais. A situação se intensificou após SZA divulgar capturas de tela que mostravam mensagens enviadas por Nicki a seus representantes, sugerindo uma colaboração musical. Em resposta, a rapper foi ao X (antigo Twitter) e publicou um longo desabafo direcionado à cantora de “Saturn”, revisitando bastidores da faixa “Feeling Myself” — lançada em 2014 em parceria com Beyoncé, e traz SZA creditada como uma das compositoras. Nicki iniciou sua postagem com uma crítica à forma como SZA, segundo ela, constantemente busca reconhecimento público por sua colaboração com Beyoncé: “Essa mulher vive tentando dizer ao mundo que escreveu pra Beyoncé — basicamente todo dia útil, pelo visto.” A rapper continuou comentando sobre o trecho específico que teria sido escrito por SZA que foi citado por ela em meio à troca de farpas. Nicki revelou que, à época da produção da faixa, nem ela, nem Beyoncé se sentiram confortáveis em interpretar a parte sugerida: “Lembro que eu e a Beyoncé ficamos indo e voltando no telefone sobre aquela parte da música. Bey dizia: ‘Canta você’, e eu: ‘Não, canta você’, e ela: ‘Não, canta você’, e eu: ‘Por favor! Eu não sei cantar!’” As falas de Minaj veio para rebater um tuíte anterior de SZA, no qual a cantora afirmava que a rapper já havia solicitado colaborações em outras ocasiões e que conhecia bem sua obra pela sua participação na composição de “Feeling Myself”. Na mensagem, SZA disse: “Nicki. Você conhece minha música e sabe o que eu contribuo, porque já pediu colaboração duas vezes e nunca respondeu. Além disso, você canta meus versos em ‘Feeling Myself’: ‘Cooking up the bass looking like a kilo’? Tá tendo um surto… não sei o motivo, mas fique em paz.” Para finalizar, Nicki compartilhou um momento que, segundo ela, foi decisivo para que topasse cantar o verso que ambas queriam evitar. A decisão partiu de Beyoncé, que a encorajou com um comentário direto: “Gente, por que a Bey disse (com a maior cara séria): ‘Você sabe cantar’. Naquele sotaque texano calmo. Nenhuma de nós queria cantar aquele trecho horrível. A voz da Bey já tava na música. Eu regravei e mandei pra ela, e ela devolveu com os vocais dela por baixo dos meus. Graças a Deus. Ela também adicionou vocais sob meu terceiro verso de rap.” Desde então, a discussão perdeu força. SZA não respondeu publicamente às novas declarações e apenas desejou paz à rapper, sinalizando um possível encerramento da polêmica.