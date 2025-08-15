Offset abre o jogo sobre relação com Quavo e futuro do Migos O rapper disse estar em processo de reconciliação com o colega e não descartou um projeto em homenagem a Takeoff TMJ Brazil|Do R7 15/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Offset abre o jogo sobre relação com Quavo e futuro do Migos TMJ Brazil

Na última quarta-feira (13), o rapper Offset, integrante do grupo Migos, concedeu uma entrevista exclusiva para a Apple Music. A conversa, conduzida pelo apresentador Ebro Darden, abordou o lançamento de seu novo álbum KIARI e revisitou a possibilidade de uma reunião com o rapper Quavo para um projeto especial em homenagem a Takeoff, terceiro membro do Migos, assassinado em 2022 durante uma troca de tiros em um bar no Texas.

Ao longo dos últimos anos, fãs perceberam um afastamento entre Offset e Quavo, o que alimentou rumores sobre tensões internas no grupo. Aproveitando a oportunidade, Ebro Darden questionou Offset sobre a possibilidade de os dois voltarem a trabalhar juntos em novas músicas. O artista respondeu de forma categórica, afirmando que a reunião é possível, mas que, até o momento, nenhum dos dois havia iniciado conversas concretas sobre o assunto. Segundo ele, o foco atual é reconstruir a relação pessoal.

“É possível, não tivemos conversas sobre isso, mas é possível. Primeiro, estamos apenas nos atualizando e conhecendo o mundo um do outro: ‘Você está bem?’”

Em seguida, Offset refletiu sobre o impacto de erros cometidos no passado e a importância de reconhecer suas próprias falhas. Embora não tenha detalhado os episódios específicos, ele deixou claro que precisou enfrentar um processo interno de amadurecimento para lidar com o rompimento temporário na amizade.

‌



“Eu aceitei as ações que cometi e que levaram certas situações a acontecer — eu tive que aceitar. Mas, no começo, não aceitei. Eu tentava agir com dureza, como se não me importasse, mas as atitudes que tomei naquela época, enquanto agia assim, me fizeram perceber que eu estava errado. Eu percebi que estava errado e que precisava sair do caminho. Estou feliz com tudo e quero o melhor.”

Essa não foi a primeira vez que Offset falou publicamente sobre sua relação com Quavo neste mês. No último dia 7 de agosto, durante uma conversa no evento 7PM, realizado no Brooklyn, ele voltou a comentar sobre a conexão que mantém com o parceiro musical, minimizando boatos de desavença.

‌



“Eu e o Quavo conversamos semana, sim, semana não. É a internet que tenta inventar umas paradas antigas, mas entre nós não é sobre isso. A gente se fala. No fim das contas, é família, cara. Você vai acabar entrando em conflito com sua família de vez em quando. Mas, no fim do dia, ninguém vai mexer com ele, e ninguém vai mexer comigo — e ele vai se posicionar sobre isso.”

O Migos não lança um projeto em conjunto desde Culture III, disponibilizado em 11 de junho de 2021, álbum que contou com participações de nomes como Cardi B, Drake e Justin Bieber. Desde então, o grupo entrou em hiato, tendo como último trabalho coletivo o single “We Set the Trends”, colaboração com Jim Jones lançada em 10 de dezembro de 2021.