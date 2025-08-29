Offset revela visão sobre casamento e relacionamentos em entrevista O rapper comenta experiências pessoais e reflete sobre compromissos amorosos TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h38 ) twitter

Na última semana, o rapper Offset esteve no Full Send Podcast para conversar sobre seu novo álbum, “KIARI”. Durante a entrevista, ele refletiu sobre sua trajetória artística, compartilhou a ansiedade pelo lançamento do projeto e comentou aspectos de sua vida pessoal. Em determinado momento, a conversa se voltou para a perspectiva do artista sobre o casamento. Offset foi casado com Cardi B entre 2017 e 2024.

Ao abordar o tema casamento, Offset falou sobre sua experiência pessoal e como essa fase de sua vida influenciou sua visão sobre relacionamentos. Ele explicou que já viveu esse capítulo e que, para ele, não há necessidade de repeti-lo:

“Não é para mim. Eu já fiz isso, tive três filhos com isso. É como uma missão que já foi cumprida. Eu experimentei.”

Em outro momento da conversa, o apresentador Kyle perguntou sobre a opinião do rapper a respeito de um possível casamento. Offset refletiu rapidamente e decidiu aconselhar com sinceridade, compartilhando seu ponto de vista sem rodeios: “Não, eu diria para você não se casar.”

Mais adiante, a conversa se aprofundou nos desafios de manter relacionamentos amorosos diante da intensidade da vida profissional. Offset explicou como, para ele, até mesmo ter um compromisso menor pode ser complexo, considerando a rotina e os compromissos da carreira artística:

“Até mesmo ter uma namorada é um compromisso enorme — do jeito que vivemos, como nossa carreira. Estou cansado. A menos que você esteja de boa em mudar completamente a sua vida… É diferente, especialmente quando está escrito e é algo real.”

Na última sexta-feira (22), Offset lançou oficialmente seu quarto álbum de estúdio, “KIARI”, consolidando mais uma etapa em sua carreira. O projeto trouxe parcerias de peso, com participações de YoungBoy Never Broke Again, Gunna, YFN Lucci, Ty Dolla $ign, John Legend e Key Glock. O álbum se junta a Without Warning (2017), álbum colaborativo com 21 savage e Metro Boomin, Father of 4 (2019) e Set it Off (2023) no catálogo musical do artista.