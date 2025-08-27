Olivia Dean anuncia novas datas de sua turnê na Europa A pré-venda esgotou rapidamente, motivando Olivia a abrir mais shows para os fãs TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h18 ) twitter

Nesta quarta-feira (27), a cantora Olivia Dean anunciou novas datas de sua turnê pelo Reino Unido e Europa, motivada pela alta demanda dos shows previamente anunciados. A artista acrescentou cinco apresentações extras, que acontecerão em Glasgow, Manchester, Londres e Dublin, oferecendo aos fãs mais oportunidades de assistir suas performances ao vivo.

Em um post no Instagram, Olivia Dean expressou sua empolgação e surpresa com a grande procura pelos ingressos da pré-venda, explicando que a demanda inicial superou todas as expectativas e que, por esse motivo, seria necessário adicionar novas datas.

“Não acredito que estou dizendo isso, mas a pré-venda esgotou tão rápido que estamos adicionando alguns shows extras”, afirmou a cantora, compartilhando sua alegria com os seguidores.

A pré-venda dos ingressos estará disponível na próxima sexta-feira (29), a partir das 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Essas datas marcam o início de uma das primeiras turnês de Olivia Dean em sua carreira, consolidando seu crescimento no cenário musical. A rota de shows seguirá pelos Estados Unidos a partir de 3 de outubro, passando por cidades como Texas, Nova York, Tennessee e Pensilvânia.

Atualmente, Olivia Dean tem se destacado no cenário musical graças à viralização de sua faixa “Man I Need”, que subiu mais de 20 posições na última atualização da parada de músicas mais tocadas no Spotify Global. A canção ocupa atualmente a 28ª posição, registrando mais de 2,3 milhões de reproduções diárias e acumulando mais de 17 milhões de plays na plataforma.

Além de “Man I Need”, Olivia também conta com o sucesso “Nice to Each Other”, que figura na 159ª posição do chart diário, com mais de 1,2 milhão de reproduções por dia. A faixa já ultrapassa 83 milhões de plays na plataforma.