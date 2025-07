Olivia Rodrigo custeia sessões de terapia para equipe durante turnê mundial Artista é elogiada pela forma como lida com a fama e por investir no bem-estar de sua equipe durante turnê mundial TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h38 ) twitter

Olivia Rodrigo foi tema de um dos últimos episódios do podcast The Stage Left Podcast, graças à participação da guitarrista Daisy Spencer, integrante da turnê GUTS World Tour. A entrevista, realizada em junho, trouxe reflexões importantes sobre a convivência com a cantora nos bastidores e como Olivia exerce seu papel de líder em uma turnê de grande escala.

Durante a conversa, Daisy descreveu Olivia Rodrigo não apenas como uma superestrela do pop, mas também como uma pessoa extremamente generosa e atenta ao bem-estar de sua equipe. Um dos destaques da entrevista foi a revelação de que Olivia custeou sessões de terapia para todos os profissionais envolvidos na turnê, algo que continuou sendo oferecido mesmo nos períodos de pausa entre os shows.

Antes de compartilhar sua experiência pessoal com a iniciativa, Daisy destacou o quanto o acesso gratuito à saúde mental pode ser transformador:

“Eu nunca tive nada assim. E isso reacendeu em mim a importância da terapia. Tive esse recurso gratuito com terapeutas incríveis. Uma das melhores coisas que você pode dar às pessoas é terapia gratuita e acessível, porque pode ficar meio caro.”

‌



Além disso, a guitarrista fez questão de elogiar a postura de Olivia diante do sucesso repentino que a levou do estrelato teen ao topo das paradas mundiais após o lançamento de “drivers license” em 2021. Daisy ressaltou que, mesmo diante de uma ascensão meteórica, a cantora manteve os pés no chão:

“Olivia é literalmente a chefe mais incrível de todos os tempos. Sinto que ela lidou com a ascensão de sua carreira de uma forma incrível, ela fez isso com tanta graça e naturalidade.”

Atualmente, Olivia Rodrigo segue com sua turnê GUTS World Tour, que passa pela etapa europeia. Seu próximo show acontece na quinta-feira, 10 de julho, no festival Nos Alive, em Lisboa, Portugal. A cantora ainda se apresenta em Madrid (Espanha), Milão (Itália) e no Lollapalooza Paris, antes de retornar aos Estados Unidos, onde sobe ao palco do Lollapalooza Chicago no dia 1º de agosto.