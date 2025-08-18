Olivia Rodrigo e Conan Gray: quando os conselhos dão errado Os artistas compartilham como avaliaram mal algumas faixas, que depois se tornaram grandes sucessos TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h59 ) twitter

Na última sexta-feira (15), Olivia Rodrigo e Conan Gray se reuniram para uma entrevista à Interview Magazine, onde compartilharam detalhes sobre a amizade que cultivam há mais de cinco anos e como essa relação influencia suas carreiras musicais. Durante a conversa, os artistas exploraram a cumplicidade entre eles, destacando como se apoiam mutuamente nas decisões profissionais e nos desafios do mundo da música. Em um dos momentos mais descontraídos da entrevista, Olivia Rodrigo revelou que ambos possuem um histórico de dar conselhos questionáveis sobre os lançamentos musicais do outro.

Ao comentar sobre “Wishbone”, o mais recente álbum de Conan Gray, lançado na mesma sexta-feira, Olivia Rodrigo elogiou o esforço e a dedicação do amigo na produção do projeto. Apesar do apoio constante entre os dois, a cantora confessou que, em ocasiões anteriores, ambos acabaram se mostrando equivocados em suas avaliações sobre certas músicas.

“É simplesmente tão bom. E espero que o maior número de pessoas possível ouça, porque parece tão relevante e sincero. Talvez seja informação demais para compartilhar, mas nós notoriamente damos conselhos ruins um ao outro às vezes sobre samples.”

Para exemplificar essa dinâmica, Olivia Rodrigo contou que, inicialmente, não considerou a faixa “Memories”, do segundo álbum de Conan, Superache (2022), como um dos destaques do projeto. No entanto, o tempo provou que ela estava enganada: atualmente, “Memories” se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Conan Gray, acumulando mais de 626 milhões de reproduções no Spotify.

‌



“Em Superache, você me mostrou Memories, que acabou se tornando o maior sucesso do álbum. Todo mundo adorou. E eu me lembro de ouvir pela primeira vez e pensar: ‘Acho que você tem músicas melhores.’”

Por outro lado, Olivia Rodrigo revelou que Conan Gray não teria aprovado o single “Vampire” como a faixa de abertura da divulgação de seu álbum GUTS (2023). Hoje, “Vampire” é a música mais ouvida do segundo álbum da cantora, com mais de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.

‌



“De forma semelhante, quando eu te mostrei GUTS, toquei Vampire e perguntei: ‘Isso não é bom?’ E ele respondeu: ‘Não como primeiro single.’”

Conan Gray e Olivia Rodrigo se conheceram durante o período da COVID-19 e, desde então, mantêm uma amizade sólida e ininterrupta, marcada pela confiança, admiração mútua e pelo suporte constante em suas trajetórias artísticas.