Olivia Rodrigo encerra turnê mundial e dá pista sobre novo álbum Turnê passou por América, Europa, Ásia e Oceania, consolidando Olivia Rodrigo como fenômeno global TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Olivia Rodrigo encerra turnê mundial e dá pista sobre novo álbum TMJ Brazil

No último domingo (03), a cantora Olivia Rodrigo foi uma das headliners da edição do Lollapalooza Chicago. Ela subiu ao palco para encerrar as apresentações da “GUTS World Tour” em um clima de despedida da era que marcou seu segundo álbum. Durante o show, a artista apresentou o repertório da turnê e, ao final da apresentação, surgiu usando uma camiseta vermelha com o número 3 estampado, gesto que gerou especulações entre os fãs sobre o início da preparação para o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio. A aparição simbólica deixou o público entusiasmado com a possibilidade do início de uma nova fase artística muito em breve.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, Olivia Rodrigo compartilhou um vídeo emocionante em que desce do palco para se aproximar da plateia e cumprimentar os fãs que estavam na grade. Na legenda que acompanhava o vídeo, Olivia Rodrigo expressou seu carinho pelo público e celebrou o encerramento da turnê após mais de um ano de estrada. Ela escreveu: “Anéis fora!!!!! É um encerramento da turnê GUTS!!! Até a próxima, amo vocês!”

Os integrantes da equipe da “GUTS World Tour” também prestaram homenagens ao período intenso e significativo vivido ao lado da intérprete de “drivers license”. No sábado (02), a chef de cozinha Shauna Faulisi, que acompanhou a turnê, compartilhou no TikTok um carrossel de fotos celebrando os momentos vividos ao longo da jornada.

Na legenda da publicação, Shauna descreveu o impacto emocional da reta final da turnê: “Hoje é o penúltimo show da turnê mundial de GUTS… Depois de 15 meses, estou absorvendo tudo enquanto nos aproximamos do fim. Dizer sim a essa experiência foi uma das melhores decisões que já tomei. […] Estou extremamente orgulhosa de fazer parte desse show, e estou às lágrimas enquanto escrevo isso.”

O encerramento da GUTS World Tour representa a segunda rodada de apresentações globais de Olivia Rodrigo. A cantora já havia realizado a Sour Tour em 2021, que promoveu seu álbum de estreia. Naquela ocasião, Olivia passou pelos Estados Unidos, Canadá e por diversos países da Europa, incluindo Alemanha, Irlanda, Inglaterra, Itália, Suíça, Bélgica, França e Holanda. Com a turnê de seu segundo disco, a artista expandiu ainda mais sua presença internacional, incluindo no itinerário países como Brasil, Argentina, Chile, México, Filipinas, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Dinamarca, Escócia, Austrália, Portugal e Espanha.