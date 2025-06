Olivia Rodrigo homenageia banda irlandesa em show da “GUTS World Tour” Durante apresentação em Dublin, cantora fez cover de “I Love You”, da Fontaines D.C. TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h37 ) twitter

Na última terça-feira (24), a cantora norte-americana Olivia Rodrigo se apresentou no Marlay Park, em Dublin, na Irlanda. O show marcou a passagem da “GUTS World Tour” pelo país e também serviu como preparação para a aguardada apresentação da artista no festival Glastonbury, onde ela será headliner no próximo domingo (29).

Durante a performance, Olivia aproveitou o momento para prestar homenagem à música local, realizando o cover de uma de suas faixas favoritas da banda de rock irlandesa Fontaines D.C.. Ela subiu ao palco e interpretou a canção “I Love You”, do álbum “Skinty Fia”, lançado pela banda em 2022. Ao introduzir a música, Olivia compartilhou seu carinho pela produção e revelou que costumava tocá-la sozinha em casa:

“Ultimamente, tenho andado obcecada por essa banda, Fontaines D.C. Tenho tocado essa música sozinha no meu quarto, por diversão, e estava pensando se seria legal se eu tocasse para vocês.”

Após o show em Dublin, Olivia Rodrigo segue para Londres, onde se apresenta no BST Hyde Park, na próxima sexta-feira (27). O evento será a maior apresentação da artista no Reino Unido até o momento. Em seguida, ela se apresenta como atração principal no Glastonbury Festival, no domingo. Logo depois, Olivia segue para Manchester, onde encerra a etapa britânica da turnê com dois shows no Co-Op Live, nos dias 30 de junho e 1º de julho.

Em uma recente postagem no Instagram, Olivia Rodrigo revelou que está se mudando de seu apartamento em Nova York. O anúncio veio acompanhado de uma série de fotos tiradas ao longo dos anos no corredor do prédio em que morava:

“Em homenagem à minha mudança do meu apartamento em Nova York, aqui vão algumas fotos que tirei no corredor ao longo dos anos.”, escreveu a cantora na legenda.

As imagens incluem registros ao lado de amigos próximos, como o cantor Conan Gray, e receberam comentários carinhosos de nomes como a também cantora Tate McRae.