Olivia Rodrigo retorna ao Glastonbury com mais atitude e nova fase na carreira Apresentação neste domingo marca retorno da artista ao festival britânico após três anos. TMJ Brazil|Do R7 27/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h37 )

Na noite da última quinta-feira (27), a cantora Olivia Rodrigo divulgou um comunicado em seu site oficial anunciando sua próxima apresentação em um grande festival. A artista subirá ao palco do Glastonbury Festival 2025, com show marcado para o domingo (29).

A presença da intérprete de “drivers license” no evento marca seu retorno ao festival após três anos de sua estreia no local, quando dividiu o palco com a britânica Lily Allen na performance da faixa “F* You”**.

Em nota aos fãs, Olivia Rodrigo celebrou a conquista de ser uma das principais atrações da programação. É esperado que o repertório do show seja centrado nas faixas do álbum “GUTS” (2023), já que a cantora está atualmente em turnê de divulgação do projeto.

“Não consigo acreditar que vou ser headliner do Glastonbury no domingo, é um sonho meu desde que me entendo por gente. Me sinto a garota mais sortuda do mundo! Vai ser um dia que nunca vou esquecer e mal posso esperar para compartilhar com vocês.”

Em entrevista ao tabloide britânico Daily Star, Olivia falou sobre sua relação especial com o Reino Unido — local onde o festival é realizado — e revelou o quanto aprecia a cultura local:

“Eu realmente gosto de como os britânicos xingam muito mais do que os americanos. Eu amo o Reino Unido e pretendo fazer muitos shows aqui na minha vida.”

Na mesma entrevista, Olivia Rodrigo também comentou sobre seu amadurecimento pessoal e artístico, e como isso impactará seu próximo projeto. Aos 22 anos, a cantora revelou estar buscando refletir, em suas composições, as experiências e perspectivas que têm surgido com o tempo:

“À medida que eu cresço como pessoa, aprendo mais sobre música e passo a ter diferentes perspectivas, é impossível que isso não seja refletido nas minhas composições. Espero que, quando eu lançar meu próximo álbum, ele pareça mais maduro e traga uma nova visão das coisas.”