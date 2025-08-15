Olivia Rodrigo revela orgulho e emoção ao ouvir novo álbum de Conan Gray Durante a entrevista para a Interview Magazine, a cantora falou sobre admiração ao amigo TMJ Brazil|Do R7 15/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h18 ) twitter

Nesta sexta-feira (15), Conan Gray e Olivia Rodrigo participaram da mais recente edição da Interview Magazine. Na ocasião, os artistas conduziram uma entrevista direcionada mutualmente, revelando não apenas o profundo conhecimento que têm sobre a trajetória e o trabalho um do outro, mas também a amizade de longa data que os une. Durante a conversa, eles abordaram como se conheceram, a evolução da amizade e detalhes sobre o próximo álbum de Conan Gray, intitulado Wishbone.

Em determinado momento, Conan Gray perguntou para Olivia Rodrigo com curiosidade sobre qual havia sido o aspecto mais surpreendente do álbum para ela. Olivia respondeu com lembranças vivas do processo de criação, respondeu:

“Oh, meu Deus. Não sei. Para ser sincera, lembro de ter ficado um pouco preocupada. Você parecia tão obcecado por este álbum e não fazia mais nada. Estava apenas vivendo, respirando e dormindo esse álbum.”

Logo depois, Olivia Rodrigo refletiu sobre o orgulho que sentiu ao ouvir os primeiros demos de Conan, descrevendo a mistura de admiração e surpresa que tomou conta dela naquele momento. Ela falou com entusiasmo, quase como se estivesse revivendo cada detalhe da experiência:

‌



“Às vezes, quando eu faço isso, simplesmente não escrevo boas músicas. E lembro de quando você me mostrou os demos pela primeira vez, pensei: ‘Caramba, isso é tão bom.’ Tudo parecia ótimo em teoria, mas até ouvir os demos, eu não tinha realmente contextualizado completamente. E lembro de ouvir e pensar: ‘Uau.’ Só me lembro de sentir tanto orgulho de você.”

Mais adiante, ao falar sobre uma faixa específica que a marcou profundamente, Olivia Rodrigo deixou transparecer sua conexão pessoal com Conan e sua música. Ela revelou seu amor por Vodka Cranberry, descrevendo o quanto aquela música mostrava uma faceta que ela conhecia tão bem do amigo:

‌



“Essa foi a primeira vez que vi essa parte de você [Conan] que eu conheço tão bem, esse Conan positivo, alegre e de personalidade forte. É a primeira vez que vi isso representado em uma música, e foi tão especial porque senti que as pessoas puderam te conhecer melhor da forma que eu te conheço.”

Wishbone foi lançado nesta sexta-feira (15) e marca o quarto álbum de estúdio do cantor, consolidando sua evolução artística desde Kid Krow (2020), passando por Superache (2022) e Found Heaven (2024).