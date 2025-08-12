Olivia Rodrigo se despede da “GUTS World Tour” com mistério no ar
Fãs acreditam que o anúncio de terça-feira pode revelar um livro de fotos da turnê
Na tarde desta segunda-feira (11), a cantora e compositora norte-americana Olivia Rodrigo enviou um e-mail especial aos fãs para falar sobre um momento marcante em sua trajetória: o encerramento oficial da sua turnê mundial “GUTS World Tour”. No comunicado, além de refletir sobre o fim da série de shows, a artista aproveitou para instigar a curiosidade de seu público com o anúncio de uma novidade marcada para a manhã desta terça-feira (12). Entre os admiradores, já circulam teorias de que a surpresa possa ser um livro com registros fotográficos da turnê. Ainda no texto, é possível que Olivia esteja deixando pistas sobre a chegada de seu próximo álbum.
Abrindo o texto com um tom afetuoso, Olivia Rodrigo agradeceu a todos que compareceram às apresentações da “GUTS World Tour” ao redor do planeta e demonstrou entusiasmo com os próximos passos de sua carreira. Em meio às palavras de gratidão, ela escondeu um detalhe curioso que reacendeu as especulações sobre o seu terceiro álbum de estúdio: em uma das frases, a cantora de drivers license substituiu a letra “E” da palavra yet pelo número 3, uma referência sutil à quantidade de projetos já lançados e, possivelmente, um indicativo do que está por vir.
“A turnê mundial de GUTS oficialmente acabou!! Obrigada por fazer de cada show algo tão especial. O fim da era GUTS é agridoce, mas estou tão animada para tudo o que ainda está por vir!!!!”
Na parte final da mensagem, Olivia Rodrigo reservou espaço para reforçar o suspense, informando a data e o horário do anúncio que fará para seus admiradores. As especulações sobre um livro de fotos ganharam ainda mais força depois que a cantora publicou uma imagem em que aparece deitada, segurando um livro aberto acima do rosto, gesto que muitos interpretaram como uma pista visual. Segundo ela, o projeto será uma forma de revisitar e celebrar as memórias da turnê.
“Falando no que vem a seguir, reservem espaço na agenda amanhã às 9h (horário do Pacífico) para algo especial em que tenho trabalhado para celebrarmos juntos todas as nossas memórias da turnê GUTS.”
O álbum GUTS, lançado em 8 de setembro de 2023, consolidou Olivia Rodrigo como um dos maiores nomes do pop atual. O projeto reúne sucessos como vampire, bad idea right? e get him back, que somam, respectivamente, mais de 1,4 bilhão, 632 milhões e 445 milhões de reproduções no Spotify.
