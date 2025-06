Olivia Rodrigo se torna a segunda headliner mais jovem da história do Glastonbury Cantora levou ao palco seu repertório, convidou Robert Smith e emocionou plateia com performance aclamada pela crítica. TMJ Brazil|Do R7 30/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h57 ) twitter

Olivia Rodrigo se torna a segunda headliner mais jovem da história do Glastonbury

No último domingo (29), a cantora norte-americana Olivia Rodrigo subiu ao palco do Festival Glastonbury com uma apresentação da turnê “GUTS World Tour”. O show consolidou Olivia como a segunda artista mais jovem a se apresentar como headliner no renomado festival britânico. Além de cantar sucessos do próprio repertório, a artista surpreendeu com participações especiais e atraiu figuras de peso da música pop que assistiam ao espetáculo na plateia.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrada do vocalista da banda The Cure, Robert Smith, convidado por Olivia para cantar com ela a clássica “Friday I’m In Love”, faixa lançada no álbum Wish, de 1992. Em publicação feita no TikTok, a cantora compartilhou um trecho da performance e agradeceu o músico:

“Um dos momentos mais legais da minha vida. Obrigada, Glasto, e obrigada, Robert, por ser o melhor que já existiu!”

Além dos agradecimentos na rede social, Olivia Rodrigo também compartilhou no Instagram sua emoção com o público presente no show. Entre os nomes que assistiram à apresentação estavam a cantora Gracie Abrams e o ator Paul Mescal.

“Ser headliner do Glastonbury foi literalmente como um sonho. Um agradecimento especial ao Robert Smith por cantar duas das minhas músicas favoritas de todos os tempos no palco comigo ontem à noite. E também por escrever na minha camiseta no backstage (vou guardar para sempre). Sou muito grata a todos que vieram, cantaram e pularam. Uma noite que eu nunca, jamais vou esquecer.”

A apresentação de Olivia Rodrigo foi amplamente aclamada pela crítica britânica. Veículos como The Times, The Telegraph e The Independent atribuíram à performance cinco estrelas, elogiando sua entrega, presença de palco e conexão emocional com o público.

Além do reconhecimento da crítica, Olivia também recebeu o carinho público de seu namorado, o ator britânico Louis Partridge, que publicou um texto em sua conta no Instagram celebrando o feito da cantora:

“Espero que você tenha assistido ao show da Olivia na noite passada. Uma apresentação realmente especial em uma escala enorme. Ela se esforçou muito para isso e não poderia ser mais merecedora de todo o sucesso e do público incrível que estava assistindo. Que momento!”