Ozzy Osbourne é homenageado pelo filho Jack com vídeo e mensagem comovente

Nesta quarta-feira (06), Ozzy Osbourne recebeu mais uma homenagem póstuma, após seu falecimento em 22 de julho, aos 76 anos. A reverência partiu de seu filho, Jack Osbourne, que compartilhou um vídeo com lembranças marcantes ao lado do pai, resgatando momentos íntimos e afetivos que revelam o vínculo profundo entre os dois. Na legenda da publicação, Jack escreveu um texto carregado de emoção, no qual falou abertamente sobre a dor do luto e a dificuldade de lidar com a ausência. Sua declaração veio apenas um dia depois de sua irmã, Kelly Osbourne, também se pronunciar publicamente sobre a perda do pai.

Logo no início da mensagem, Jack revela a intensidade do silêncio que tomou conta de sua vida desde a morte do pai. Ele admite que, até então, não havia encontrado forças para se expressar publicamente — um retrato da imensidão do vazio deixado pela partida de Ozzy. Ao mesmo tempo, demonstra sensibilidade ao lembrar o jeito direto e avesso a discursos longos que marcava a personalidade do astro:

“Eu realmente não tive vontade de postar nada desde a morte do meu pai. Meu coração tem doído demais. Vou manter isso curto, porque ele certamente odiava discursos longos e cheios de rodeios. Ele foi tantas coisas para tantas pessoas, mas eu tive a sorte e a bênção de fazer parte de um grupo muito pequeno que pôde chamá-lo de ‘pai’.”

Ao concluir a publicação, Jack Osbourne compartilha um sentimento ambíguo, misturado entre a dor profunda da despedida e a gratidão por ter vivido tantos anos ao lado de alguém tão marcante. Ele quantifica com exatidão os dias vividos ao lado do pai, como uma forma de eternizar essa convivência e de reafirmar o quanto essa relação foi valiosa:

“Meu coração está cheio de tristeza e dor, mas também de muito amor e gratidão. Tive 14.501 dias com aquele homem, e sei que isso é uma bênção.”

Além da homenagem, na terça-feira (05), veio à tona a causa da morte de Ozzy Osbourne. Segundo informações divulgadas pelo The New York Times, o lendário cantor sofreu uma parada cardíaca ocasionada por complicações decorrentes de uma doença arterial coronariana. A condição foi agravada pelo quadro de Parkinson com disfunção autonômica, contribuindo para o desfecho trágico.