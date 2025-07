Ozzy Osbourne recebe homenagem de Robert Trujillo, do Metallica Baixista do Metallica compartilha carta emocionante sobre os momentos ao lado do Príncipe das Trevas. TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h38 ) twitter

Na última terça-feira (29), o baixista do Metallica, Robert Trujillo, prestou uma emocionante homenagem a Ozzy Osbourne, falecido no dia 22 de julho, aos 76 anos. Em uma longa carta publicada em sua conta oficial no Instagram, Robert compartilhou memórias e sentimentos sobre a convivência com o lendário cantor, destacou o impacto duradouro de sua obra no universo do rock e refletiu sobre o privilégio de ter presenciado sua última apresentação ao vivo.

Logo no início do texto, o músico revelou o sentimento de pesar ao retornar para Londres com um propósito tão doloroso: se despedir de um dos maiores ícones do rock. A ocasião o levou a refletir sobre os laços criados ao longo da vida graças à presença inspiradora de Ozzy.

“Infelizmente, estamos voltando para Londres hoje para o funeral do Ozzy. Só quero dizer… Ozzy foi o elo para tantos novos relacionamentos — tanto colaborações criativas quanto amizades reais e duradouras.”

Trujillo então dedicou algumas palavras à personalidade única de Ozzy, lembrando de sua humildade, honestidade e, sobretudo, de seu humor marcante, que tornava qualquer situação extraordinária. Ele destacou também as experiências inesquecíveis vividas durante as turnês ao lado de Ozzy e do guitarrista Zakk Wylde.

“Ozzy era um homem humilde, e às vezes tão honesto que doía — mas seu senso de humor tornava tudo absolutamente incrível. Sair em turnê com Ozzy e Zakk era sempre uma aventura insana. Os dois juntos… era uma montanha-russa louca e maravilhosa. Somos todos muito gratos pelo coração e pela alma dele.”

Ao relembrar a importância histórica de Ozzy, Trujillo ressaltou como a música do cantor e do Black Sabbath moldou gerações e definiu o som de uma era. Para ele, o legado deixado pela banda é inestimável e permanece vivo nas influências que ainda hoje ecoam no rock.

“Ozzy e o Black Sabbath foram — e ainda são — a trilha sonora das nossas vidas. A inspiração que eles nos deram é indescritível. Na minha opinião, a primeira verdadeira banda de rock alternativo.”

Em um trecho carregado de emoção, o baixista concluiu a homenagem relatando a honra que sentiu por ter participado do último show de Ozzy. Ele mencionou a presença dos demais integrantes do Metallica e a importância simbólica daquele momento compartilhado em Birmingham.

“Tenho muita honra de que eu, Lars, James e Kirk (Metallica) pudemos celebrar com ele, compartilhar nossa música e a música do Sabbath em um dia tão especial em Birmingham. Fazer parte disso significou muito para nós.”

A homenagem foi recebida com muito carinho pelos fãs do Metallica e de Ozzy Osbourne.