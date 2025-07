Pabllo Vittar fala sobre novo álbum e projetos paralelos em vlog descontraído Cantora revela que está em estúdio trabalhando no sétimo disco da carreira e comenta parceria com Nathy Peluso TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pabllo Vittar fala sobre novo álbum e projetos paralelos em vlog descontraído TMJ Brazil

Na madrugada desta quarta-feira (30), a cantora Pabllo Vittar compartilhou em seu TikTok um novo episódio do quadro Vlog da Pabllo, em que mostra momentos do seu cotidiano, fala sobre sua carreira e compartilha novidades com os fãs. No vídeo, a artista aparece a caminho da Cidade do México, onde realizou um show no Auditório BB no dia 26 de junho.

Durante um dos trechos do vlog, Pabllo Vittar comentou sobre seu próximo projeto musical: o sétimo álbum de estúdio de sua carreira. Em conversa descontraída com uma amiga, a cantora explicou que ainda não pode revelar muitos detalhes sobre o disco, pois ele se encontra em processo de produção. Ao ser questionada se o lançamento aconteceria ainda este ano, Pabllo preferiu não confirmar, destacando a imprevisibilidade da indústria musical.

“Não posso falar do PV7, mas eu tô trabalhando nele ainda. (…) Eu não sei, gente… Tudo pode mudar quando a gente tá falando de música.”

Mais adiante, a cantora abordou o lançamento da faixa “Fantasia”, que estreou em 9 de abril deste ano e conta com a participação da artista argentina Nathy Peluso. Ao falar sobre a canção, Pabllo Vittar esclareceu que ela não é o lead single do novo álbum. Segundo a cantora, trata-se de uma espécie de faixa bônus, mesmo que tecnicamente tenha sido lançada antes do projeto principal.

‌



“Fantasia foi como se fosse um bonus single, né? Porque a gente teve a Coca-Cola com a gente, então tivemos que trabalhar mais rápido ali, entendeu? É como se fosse uma bonus track, só que ao contrário — em vez da bonus track vir no final do álbum, essa veio abrindo. Já que é uma música em espanhol, com a Nathy Peluso, já é para vocês irem sentindo o gosto do que vai ser o PV7.”

Na sequência, Pabllo Vittar também compartilhou informações sobre outras iniciativas em andamento, como o seu set de DJ intitulado Club Vittar. Ela revelou estar preparando novos remixes para suas apresentações nas baladas brasileiras, ampliando seu repertório voltado à pista de dança. Além disso, adiantou que está envolvida na criação de um projeto especial para o final do ano. Fãs já especulam que se trate de um álbum natalino, especialmente após declarações anteriores em que a cantora manifestou o desejo de lançar um trabalho com esse tema no Brasil.

‌



“Mas é isso aí. Tô adorando trabalhar, tô adorando ir para o estúdio. Tô trabalhando num projeto para o final do ano também, muito legal. De música também, lógico, né? Porque eu faço música.”

Encerrando o vlog com seu bom humor característico, Pabllo Vittar comentou sobre colaborações que devem ser lançadas em breve. De maneira irreverente, ela finalizou entoando um trecho do clássico gospel “Segura na Mão de Deus”, brincando com a expectativa em torno de seus próximos passos.

‌



“Tem alguns feats bem legais para sair também, então… Ai, gente, tá tudo encaminhado. Segura na mão de Deus, oh segura na mão de Deus!”

Agora, Pabllo Vittar segue para Campinas, em São Paulo, onde se apresentará na Gate 22 no dia 1º de agosto. Com uma agenda intensa de compromissos, a artista ainda passará por Brasília, Recife, Contagem e Vila Velha ao longo do mês de agosto.