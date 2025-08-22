Perrie Edwards lança single e prepara álbum de estreia solo Intitulado Perrie, o disco chega em setembro e reflete experiências pessoais e a autenticidade da cantora TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h38 ) twitter

Nesta sexta-feira (22), a cantora Perrie Edwards lançou seu mais novo single If He Wanted to He Would. A novidade marca o retorno da artista após mais de seis meses sem divulgar nenhum trabalho inédito. Além do single, Perrie também anunciou oficialmente o lançamento de seu aguardado álbum de estreia solo. Intitulado Perrie, o disco chegará às lojas e às plataformas digitais no dia 26 de setembro, representando um marco importante em sua carreira.

Em entrevista concedida a Rolling Stone UK antes do lançamento da faixa, Perrie falou sobre o processo de criação do álbum e sobre como se envolveu profundamente na construção do projeto. A cantora destacou que esteve à frente da maior parte do trabalho lírico, reforçando seu protagonismo artístico nessa nova fase.

“Originalmente, a maioria do álbum foi escrita para mim, e eu provavelmente escrevi umas cinco ou seis músicas. Agora, eu diria que há apenas quatro ou cinco que não escrevi, sendo a maioria de minha autoria.”

Durante a conversa, Perrie também explicou que esta não foi sua primeira tentativa de dar forma a um álbum solo. Segundo ela, algumas músicas foram preservadas da primeira versão do projeto, incluindo uma balada que guarda um significado especial por ser a primeira canção gravada por ela como artista solo. Com emoção, a cantora ressaltou a importância dessa faixa para sua trajetória.

‌



“Houve, de fato, uma inversão. Algumas músicas vieram da primeira versão do projeto. Tem uma grande balada que é, inclusive, a primeira canção que gravei como artista solo — e eu ainda amo muito essa música. Tenho muito orgulho dessa primeira faixa e do álbum na totalidade, e fico feliz por seguir minha intuição.”

Ao refletir sobre a primeira versão do projeto, Perrie admitiu que não se sentiu plenamente conectada com o material inicial. Dessa vez, porém, ela acredita que conseguiu traduzir sua identidade artística e pessoal de forma muito mais autêntica.

‌



“Eu simplesmente sentia, lá, no fundo, que a primeira tentativa não parecia 100% como eu. Agora, sinto que é realmente autobiográfico. É sobre a minha vida, minhas experiências, e soa muito mais verdadeiro para mim.”

Com o anúncio de seu álbum, Perrie se junta a Jade Thirlwall como uma das primeiras integrantes do grupo Little Mix a se lançar oficialmente em carreira solo. O álbum de Jade, That’s Showbiz Baby!, também será lançado em setembro, no dia 12, consolidando um momento especial para as ex-integrantes da girlband.