PinkPantheress brinca com teaser falso do aniversário de Hannah Montana Cantora reage ao vídeo que imita o visual icônico de Miley Cyrus TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PinkPantheress brinca com teaser falso do aniversário de Hannah Montana TMJ Brazil

Na última quarta-feira (06), a cantora PinkPantheress chamou a atenção em sua conta oficial no X ao publicar um tweet bem-humorado que rapidamente viralizou. Tudo começou quando um fã de Miley Cyrus compartilhou um vídeo falso, criado para parecer um teaser oficial, que sugeria alguma produção especial em comemoração ao 20º aniversário da série Hannah Montana. Ao acessar sua rede social, PinkPantheress viu o vídeo e, ao notar o visual da peruca usada na gravação, que lembrava muito seu estilo característico, respondeu com bom humor para seus seguidores: “Abri o aplicativo rápido demais e achei que era eu”.

O comentário espirituoso da cantora gerou uma onda de reações e já acumula mais de 355 mil curtidas no Twitter, mostrando como uma simples brincadeira pode incendiar o entusiasmo dos fãs. A resposta de uma artista tão reconhecida fomentou ainda mais a expectativa por novidades, deixando o público ansioso por possíveis anúncios e surpresas relacionados a Miley Cyrus.

A circulação desse vídeo falso acontece pouco tempo depois de Miley Cyrus conceder uma entrevista à rádio SiriusXM, nos Estados Unidos, no dia 22 de julho, onde revelou seus planos para marcar o aniversário da série que a lançou ao estrelato.

Com um tom nostálgico e carregado de significado pessoal, a cantora destacou a importância dessa data para sua carreira: “Em março, será o 20º ‘Hannaversário’. Quero fazer algo muito especial para essa data, porque foi o começo de tudo o que estou vivendo hoje. Sem a Hannah, eu não seria quem sou”.

‌



Durante a mesma entrevista, Miley refletiu sobre sua relação com a personagem que a projetou inicialmente no mundo do entretenimento, expressando como a percepção dessa figura mudou ao longo do tempo:

“É impressionante pensar que comecei como essa personagem da qual achei que jamais conseguiria me desvencilhar. Agora, ela é vista com nostalgia, como parte da infância de muitas pessoas. Hoje, estou tão integrada à vida delas quanto a própria personagem.”

Apesar do entusiasmo e dos planos da cantora, até o momento não há informações oficiais sobre projetos ou eventos concretos que envolvam Miley Cyrus na celebração do aniversário de Hannah Montana.